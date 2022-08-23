Платную охоту на сайгаков могут разрешить в Казахстане

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассматривает предложения от общественности по регулированию численности сайгаков в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Нами на повестке дня рассматривается организация проведения спортивно-любительской охоты, но уже на следующий год. Это будет платная охота. В принципе, до этого мы уже говорили, что сайгак не является краснокнижным животным. Запрет на охоту у нас до 1 января 2023 года. Эти вопросы сейчас рассматриваются, в ближайшее время, до конца октября, мы к определенному решению придем», – сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

Как проинформировал глава Минэкологии, однозначное решение по сайгакам еще не принято.

«Мы сейчас рассматриваем предложения, которые поступили от общественности. Это и вопросы принудительного переселения сайгаков в другие регионы. Многие говорили: «Зачем делать изъятие, давайте будут их перегонять в другие области». Но, к сожалению, научным сообществом эти методы признаны неэффективными и малоприемлемыми по причине высоких рисков гибели сайгаков при попытке перегона и высокой вероятности их возвращения на прежнее место исторического ареала обитания, их пути миграции и так далее. Поэтому сейчас этот вопрос отклонен», – пояснил Брекешев журналистам после заседания Правительства.

По словам министра, поступали предложения по увеличению численности волков. Сериккали Брекешев считает, что данная мера не приведет к одномоментному и сиюминутному снижению численности сайгаков.

«В принципе, волк – такое животное, что он в основном изымает из популяции ослабленных, больных животных. Он считается санитаром леса. Поэтому это даже, наоборот, идет на улучшение популяции: когда волк изымает из популяции больных животных, то стадо остается более здоровым», – объяснил министр.

Сейчас совместно с Министерством сельского хозяйства и Ассоциацией агрострахования рассматривается вопрос по разработке методики оценки ущерба сельскому хозяйству при потраве пастбищ и посевов от сайгаков и возможного агрострахования.

«Я бы хотел сказать, что именно на сегодняшний день вопросы и жалобы со стороны сельхозтоваропроизводителей ЗКО, в принципе, отпали. Учитывая то, что сайга является мигрирующим животным, она из этого района по своим путям миграции уже перешла. Поэтому такой проблемы, как потрава сельхознасаждений, сейчас не стоит», – сказал он.

Сериккали Брекешев заявил, что осенью будет изъято 500 особей сайгаков для проведения анализов.

«Но это будет изъятие не путем отстрела. В живом виде сайгаки будут пойманы, отобраны анализы, и потом всех этих сайгаков выпустят в природу», – сказал министр.