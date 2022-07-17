Фото с сайта 24.kz
Экономика , Общество
Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской области

Плотину, которая прослужила всего 2 года с момента возведения, просят отремонтировать жители посёлка Шили Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24.

На строительство гидротехнического сооружения из республиканского бюджета было выделено почти двести миллионов тенге, но минувшей весной оно не справилось с главной задачей. Удержать получилось лишь малую часть паводковых вод: из-за низкой высоты часть запасов весной просто ушла в поля. А теперь выяснилось, что течь дали и бетонные плиты. Сейчас сквозь них сочится вода.

За тем, как утекали кубометры пришедшей с полей воды, сельчане наблюдали полмесяца. Сейчас котлован оказался наполовину пустым.

"Немного воды осталось. Высоту плотины нужно было два метра делать. Углубление под ней и насыпь тоже маленькая. Вода  продолжает уходить снизу. Уже ручьи образовались. Всё в овраги бежит. Бюджет выделил 194 миллиона тенге. Куда делись эти деньги? Мы обратились в антикоррупционное ведомство с просьбой провести расследование", – говорит общественный активист Ербол Бекбосын.

Плотину построили два года назад. Всё это время она служила исправно. Связывают это с тем, что предыдущие зимы были малоснежными.

"В этом году осадков много было. Вода хорошо шла. Удержать всю не получилось. Этот котлован служит водопоем для скота. Также он обеспечивает необходимый уровень воды в поземных скважинах. Ими для питья пользуется население", – отметил аким Шилийского сельского округа Ербол Досмаганбетов.

По словам чиновников, при вводе гидротехнического сооружения в эксплуатацию изъянов не нашли.

"До этого никаких нареканий не было. Сам был на месте при сдаче объекта. Подрядчик выполнил работу без отклонений от проектной документации. Сейчас мы создадим рабочую группу и поедем на осмотр плотины. Если увидим недочеты, попросим подрядную организацию их устранить. У дамбы три года гарантийного обслуживания", – сообщил  заместитель акима Джангельдинского района Айдарлы Талпаков.

В Джангельдинском районе это уже второй случай, когда дамбе необходим ремонт. В посёлке Ахмета Байтурсынулы плотину, которая не прослужила и года, размыло во время весеннего паводка. Там тоже ждут от подрядчика устранения проблемы по гарантийному обслуживанию.

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