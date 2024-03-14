Плюрализм, открытость и результативность Политика 14 марта 2024 г. 6:00 16 Юлия Полонская Третье заседание Национального курултая пройдет 14–15 марта в Атырау. фото из архива "КП" Национальный курултай был создан 14 июня 2022 года указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Этот консультативный орган сменил собой Национальный совет общественного доверия, который призван был аккумулировать мнения представителей общества по важным вопросам развития страны. И нужно сказать, с задачей успешно справлялся: итогом работы НСОД стали реальные изменения в политической и экономической жизни страны. К примеру, именно на этой площадке прорабатывались инициативы по снижению порога для регистрации политических партий, введению квоты для женщин и молодежи в Мажилисе Парламента и маслихатах. Однако Национальный совет общественного доверия принято было считать все же больше экспертной, чем народной трибуной. А реалии Нового Казахстана требовали более широкого плюрализма мнений, создания площадки для диалога государства и общества в самом широком смысле. Поэтому в Послании народу 16 марта 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что НСОД успешно выполнил свои задачи и пришло время для выхода на новый уровень. «Наши предки всегда обсуждали и принимали судьбоносные решения всенародно. Свидетельством этого являются великие собрания в Улытау, Ордабасы, Култобе. Мы должны возродить эту демократическую традицию Великой степи, заложившую основы общенационального единства», – заявил тогда Президент. В июне того же года Президент подписал Указ о создании Национального курултая. Как указано в этом документе, основная цель диалоговой площадки – выработка идей по развитию общественной консолидации в республике. Также, согласно указу, председателем Национального курултая является Президент страны. В состав вошли представители общественности всех регионов страны, Ассамблеи народа Казахстана, Гражданского альянса, общественных советов, социально-экономической сферы – бизнеса, сельского хозяйства, промышленности и другие. Созыв курултая – древняя традиция. И, как отмечал Глава государства, на таких представительных встречах всегда обсуждались важные вопросы и принимались решения, объединявшие весь народ. В истории нашей страны были курултаи, которые решали судьбу нации. Так, после Таласского курултая Золотая Орда стала независимым государством. Курултаи в Каракуме и Ордабасы объединили народ для защиты Родины. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия «Алаш», на втором – провозглашена Алашская автономия. После обретения Казахстаном независимости в Алматы в октябре 1992 года состоялся первый Всемирный курултай казахов с участием казахских диаспор из 30 стран. По его итогам была создана Всемирная ассоциация казахов, с высокой трибуны прозвучало приглашение кандасам вернуться на историческую родину. Второй курултай прошел в Туркестане в 2002 году. Астана встречала делегатов третьего курултая в сентябре 2005 года, в нем приняли участие делегаты из 32 стран. Еще две встречи состоялись в столице в 2011 и 2017 годах. Все они имели большое значение, ведь главной целью эти встречи преследовали поддержание исторических и культурных связей между этническими казахами по всему миру. Но задачи, стоящие перед Новым Казахстаном, требовали объединения общества внутри страны, создания платформы для формирования новой казахстанской идентичности. Поэтому первое заседание Национального курултая в его обновленной концепции решено было провести 16 июня 2022 года в области Улытау – центре Великой степи. Среди решений, принятых на нем, следует отметить предложение Главы государства разработать мобильное приложение Qurultay, которое позволит каждому гражданину отслеживать реализацию всех озвученных инициатив, предлагаемых реформ и выражать свое мнение по важным для страны и общества вопросам. Также одним из широко обсуждаемых решений, которое было поддержано общественностью, стал пересмотр перечня национальных праздников. Так, День Республики – 25 октября – вновь обрел статус национального праздника. Второе заседание Национального курултая состоялось 17 июня 2023 года в Туркестане и прошло под девизом «Әділетті Қазақстан – Адал азамат». Главной темой стало укрепление преемственности поколений, пропаганда ценностей единства нации и ответственности каждого гражданина за будущее страны. «Превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране. Человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно охарактеризовать одним глубоким словосочетанием – ответственный гражданин – «Адал азамат». Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого», – заявил Касым-Жомарт Токаев в своей Туркестанской речи. Главой государства были озвучены предложения об усовершенствовании системы госнаград, необходимости поднять историческое самосознание нации, популяризировать культурное наследие предков, усилить экспертно-аналитическое сопровождение государственной политики. Много говорилось о развитии креативной индустрии и казахского языка. Реализация поставленных задач началась незамедлительно. Проделана большая работа по подготовке научного издания по истории Казахстана. Было принято решение о проведении в нашей стране V Всемирных игр кочевников. Кроме того, важной инициативой стала новая программа «Детская библиотека». – Курултай становится уникальной и очень интересной диалоговой площадкой, аналогов которой не было в Казахстане, – считает его член, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев. – Это, с одной стороны, консультативно-совещательный орган, но с другой – он обладает достаточно большим влиянием. При этом курултай определяет не какие-то тактические задачи, а формирует магистральные линии развития общества, поднимая вопросы, имеющие долгосрочную перспективу, вскрывающие проблемы общества. Это вопросы ценностных ориентаций, молодежной политики. Курултай не подменяет собой органы власти, а представляет собой иную форму взаимодействия государственных органов управления, занимая собой нишу общественного диалога, которую как раз нужно было заполнить на переломном этапе развития казахстанского общества. Здесь представлены все социальные и региональные группы, что позволяет получить глубокий срез мнений. Ведь в каждой из этих групп – этнических, профессиональных, гендерных – консолидируются важные идеи, очень нужные для дальнейшего развития нашего общества. И благодаря курултаю все они получают возможность быть услышанными первыми руководителями страны. По словам Талгата Калиева, заседания курултая проходят в конструктивном формате, все озвученные проблемы сопровождаются предложениями по их решению. Сначала участники общенациональной диалоговой площадки работают в секционных группах. Потом наиболее масштабные и принципиальные вопросы выносятся на общее заседание и озвучиваются перед Главой государства. Оперативно принимаются решения, даются соответствующие распоряжения представителям соответствующих органов. Кроме того, в течение года Президент проводит встречи с членами курултая по отдельным направлениям. #Атырау #Национальный курултай #НСОД