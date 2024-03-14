Плюрализм, открытость и результативность

Национальный курултай был создан 14 июня 2022 года указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Этот консультативный орган сменил собой Национальный совет общественного доверия, который призван был аккумулировать мнения представителей общества по важным вопросам развития страны. И нужно сказать, с задачей успешно справлялся: итогом работы НСОД стали реальные изменения в политической и экономической жизни страны. К примеру, именно на этой площадке прорабатывались инициативы по снижению порога для регистрации политических партий, введению квоты для женщин и молодежи в Мажилисе Парламента и маслихатах.

Однако Национальный совет общественного доверия принято было считать все же больше экспертной, чем народной трибуной. А реалии Нового Казахстана требовали более широкого плюрализма мнений, создания площадки для диалога государства и общества в самом широком смысле.

Поэтому в Послании народу 16 марта 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что НСОД успешно выполнил свои задачи и пришло время для выхода на новый уровень.

«Наши предки всегда обсуж­дали и принимали судьбонос­ные решения всенародно. Свидетельством этого являются великие собрания в Улытау, Ордабасы, Култобе. Мы должны возродить эту демократическую традицию Великой степи, заложившую основы общенационального единства», – заявил тогда Президент.

В июне того же года Президент подписал Указ о создании Национального курултая. Как указано в этом документе, основная цель диалоговой площадки – выработка идей по развитию общественной консолидации в республике.

Также, согласно указу, председателем Национального курултая является Президент страны. В состав вошли представители общественности всех регионов страны, Ассамблеи народа Казахстана, Гражданского альянса, общест­венных советов, социально-экономической сферы – бизнеса, сельского хозяйства, промышленности и другие.

Созыв курултая – древняя традиция. И, как отмечал Глава государства, на таких представительных встречах всегда обсуждались важные вопросы и принимались решения, объединявшие весь народ.

В истории нашей страны были курултаи, которые решали судьбу нации. Так, после Таласского курултая Золотая Орда стала независимым государством. Курултаи в Каракуме и Ордабасы объединили народ для защиты Родины. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия «Алаш», на втором – провозглашена Алашская автономия.

После обретения Казахстаном независимости в Алматы в октябре 1992 года состоялся первый Всемирный курултай казахов с участием казахских диаспор из 30 стран. По его итогам была создана Всемирная ассоциация казахов, с высокой трибуны прозвучало приглашение кандасам вернуться на историческую родину.

Второй курултай прошел в Туркестане в 2002 году. Астана встречала делегатов третьего курултая в сентябре 2005 года, в нем приняли участие делегаты из 32 стран. Еще две встречи состоялись в столице в 2011 и 2017 годах.

Все они имели большое значение, ведь главной целью эти встречи преследовали поддержание исторических и культурных связей между этническими казахами по всему миру. Но задачи, стоящие перед Новым Казахстаном, требовали объединения общест­ва внутри страны, соз­дания платформы для формирования новой казахстанской идентичности.

Поэтому первое заседание Национального курултая в его обновленной концепции решено было провести 16 июня 2022 года в области Улытау – центре Великой степи. Среди решений, принятых на нем, следует отметить предложение Главы государства разработать мобильное приложение Qurultay, которое позволит каждому гражданину отслеживать реализацию всех озвученных инициатив, предлагаемых реформ и выражать свое мнение по важным для страны и общества вопросам.

Также одним из широко обсуждаемых решений, которое было поддержано общественностью, стал пересмотр переч­ня национальных праздников. Так, День Респуб­лики – 25 октября – вновь обрел статус национального праздника.

Второе заседание Национального курултая состоялось 17 июня 2023 года в Туркестане и прошло под девизом «Әділетті Қазақстан – Адал азамат». Главной темой стало укрепление преемственнос­ти поколений, пропаганда ценностей единства нации и ответственности каждого граж­данина за будущее страны.

«Превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране. Человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно охарактеризовать одним глубоким словосочетанием – ответственный гражданин – «Адал азамат». Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого», – заявил Касым-Жомарт Токаев в своей Туркестанской речи.

Главой государства были озвучены предложения об усовершенствовании системы госнаград, необходимости поднять историческое самосознание нации, популяризировать культурное наследие предков, усилить экспертно-аналитическое сопровождение государственной политики. Много говорилось о развитии креативной индустрии и казахского языка.

Реализация поставленных задач началась незамедлительно. Проделана большая работа по подготовке научного издания по истории Казах­стана. Было принято решение о проведении в нашей стране V Всемирных игр кочевников. Кроме того, важной инициативой стала новая программа «Детская библиотека».

– Курултай становится уникальной и очень интересной диалоговой площадкой, аналогов которой не было в Казахстане, – считает его член, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев. – Это, с одной стороны, консультативно-совещательный орган, но с другой – он обладает достаточно большим влиянием. При этом курултай определяет не какие-то тактические задачи, а формирует магистральные линии развития общества, поднимая вопросы, имеющие долгосрочную перспективу, вскрывающие проблемы общества. Это вопросы ценностных ориентаций, молодежной политики.

Курултай не подменяет собой органы власти, а представляет собой иную форму взаимодействия государственных органов управления, занимая собой нишу общественного диалога, которую как раз нужно было заполнить на переломном этапе развития казахстанского общества. Здесь представлены все социальные и региональные группы, что позволяет получить глубокий срез мнений. Ведь в каждой из этих групп – этнических, профессиональных, гендерных – консолидируются важные идеи, очень нужные для дальнейшего развития нашего общества. И благодаря курултаю все они получают возможность быть услышанными первыми руководителями страны.

По словам Талгата Калиева, заседания курултая проходят в конструктивном формате, все озвученные проблемы соп­ровождаются предложениями по их решению. Сначала участники общенациональной диалоговой площадки работают в секционных группах. Потом наиболее масштабные и принципиальные вопросы выносятся на общее заседание и озвучиваются перед Главой государства. Оперативно принимаются решения, даются соответствующие распоряжения представителям соответствующих органов.

Кроме того, в течение года Президент проводит встречи с членами курултая по отдельным направлениям.