Плюющихся астанчан будут выявлять с помощью камер и наказывать

Депутаты маслихата города Нур-Султана предложили ужесточить наказание за плевки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Так, было предложено активизировать с помощью камер видеонаблюдения работу по наказанию плюющихся горожан. Нарушителей будут определять по автомобильным номерам. Данные меры позволят снизить количество нарушений.

В акимате подчеркнули, что на улице и в общественных местах запрещено плеваться и мусорить. Нарушители привлекаются к ответственности – административному штрафу. Плевки на улице и в общественных местах не только портят вид города, но и могут стать причиной распространения различных бактерий.

«Жители, которые стали свидетелями подобных правонарушений, могут обратиться в правоохранительные органы – для подтверждения необходимо будет приложить фото или видеозапись нарушения.

Только совместными усилиями можно содержать город в чистоте и проявить уважение к труду сотрудников коммунальных служб. Призываем горожан и гостей города соблюдать элементарные нормы культуры и поведения», – обратились к астанчанам в акимате.