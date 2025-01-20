Пнувшую ребенка учительницу уволили в Атырау

Фото: скриншот видео

В соцсетях распространилось видео, на котором преподаватель образовательного центра в Атырау сильно пинает своего ученика, передает Kazpravda.kz

Малыш от неожиданного удара вздрагивает и, корчась от боли, идет на свое место.

По имеющейся информации, женщину сразу же уволили.

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области сообщила, что ведется расследование факта, который имел место 15 января. Возбуждено уголовное дело.