Пнувшую ребенка учительницу уволили в Атырау
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Возбуждено уголовное дело
В соцсетях распространилось видео, на котором преподаватель образовательного центра в Атырау сильно пинает своего ученика, передает Kazpravda.kz
Малыш от неожиданного удара вздрагивает и, корчась от боли, идет на свое место.
По имеющейся информации, женщину сразу же уволили.
Пресс-служба департамента полиции Атырауской области сообщила, что ведется расследование факта, который имел место 15 января. Возбуждено уголовное дело.