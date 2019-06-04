По актуальным вопросам

Лидеры стран, главы правительств и внешнеполитических ведомств, официальные лица государств – членов ОИС собрались в священном для всех мусульман городе, чтобы обсудить насущные проблемы исламской Уммы, включая региональные конфликты и вызовы, а также вопросы экономического, социального и культурного развития. Казахстанскую делегацию на саммите возглавил Специальный посланник Президента – министр иностранных дел Бейбут Атамкулов.

Саммит в Мекке завершил трехлетнее председательство Турции в ОИС – этот пост перешел к Саудовской Аравии. Король СА Салман бен Абдельазиз Ал Сауд лично приветствовал всех прибывших гостей и поблагодарил за участие и вклад в развитие и укрепление ОИС.

Повестка дня саммита была посвящена ситуации в Палестине (принята отдельная резолюция), Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане и другим очагам нестабильнос­ти в зоне ответственности ОИС. В фокусе внимания остаются вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом, исламофобией, продвижения межрелигиозного согласия.

Обсуждались также вопросы привлечения инвестиций и финансирования различных экономических и социальных проектов, продовольственной безопасности, науки и технологий, изменения климата и устойчивого развития, расширения прав и возможностей женщин, совместных действий в гуманитарной сфере.

Все вышеуказанные вопросы нашли отражение в Итоговом коммюнике.

Отдельно в итоговом документе отмечена роль Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в продвижении идеалов, принципов и целей исламской Уммы. Саммит единодушно признал заслуги Елбасы в интеграции исламского мира через инициативы по исламскому примирению, Исламской организации по продовольственной безопас­ности (ИОПБ), Исламской инфраструктурной интеграции и Диалоговой платформе ОИС-15.

Участники саммита были проин­формированы о произошедших в Казахстане серьезных политичес­ких изменениях и о подготовке к предстоящим президентским выборам, где ОИС принимает участие в качестве наблюдателя.

По итогам заседания принято решение о проведении очередных саммитов ОИС в Гамбии в 2022 году и Индонезии – в 2025-м.