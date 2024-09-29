По делу о взрыве на АЗС в Дагестане задержан ее владелец

Происшествия
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Следствие по делу о взрыве на автозаправочной станции в Дагестане допросило и задержало владельца предприятия, сообщили в Следственном комитете РФ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст.238 УК РФ в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале СКР.

Подозреваемый допрошен.

«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения» - добавили в ведомстве.

В пятницу около 17:30 на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы произошел взрыв. 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

Расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц.

В субботу в СКР сообщили, что не обнаружили на месте ЧП следов взрывчатых веществ.

#взрыв #АЗС #Дагестан #Махачкала

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