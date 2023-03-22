По доброй традиции

В Уланском районе решили вспомнить старинный обычай, когда казахи начинали собираться на праздник за три дня до весеннего равноденствия. По словам руководителя отдела внутренней политики Нурхата Садыкова, благодаря развитию этнотуризма в районе появились яркие зрелищные праздники – турнир «Шығыс Салбұрыны», или праздник охоты с беркутами по свежему снегу, «Қымыз мұрындық» – обряд первой пробы кумыса.

– На западе страны широко отмечают Көрісу, или Амал, когда считается, что Наурыз уже на пороге, – пояснил руководитель. – Уланский район стал первым в Восточном Казахстане, где энтузиасты решили познакомить молодежь с этим праздником.

Традиция невероятно добрая. В условиях большой степи зима в буквальном смысле становилась разъединяющим фактором. В снег, мороз, бураны общение между аулами прерывалось. За это время в одних семьях рождались дети, в других подрастали женихи и невесты, в третьих уходили в мир иной старики. Весной, когда снег сходил, люди начинали встречаться: «Қал, жағдай қалай?», «Малың қалай қыстады?» Обнимались, узнавали, как друг у друга дела, как перезимовал скот, обменивались новостями.

Праздник, организованный в селе Бозанбай, собрал множество гостей со всего района и областного центра. В юртах людей ждали любимые угощения – горячий чай, баурсаки, лепешки, курт, жент… Ярким зрелищем стало выступление предпринимательницы, коневода Александры Дэн. Девушка в образе сакской воительницы показала искусство владения луком. Ее поддержала 13-летняя беркутчи Айзере Маркс – хозяйка беркута Мұзбалақ. По словам юной охотницы, она уже имеет опыт добычи зайца и лисы.

Для любителей национальных спортивных игр прошли состязания по перетягиванию каната, аударыспақу, көкпару, гиревому спорту. Состоялся айтыс акынов.

– Раньше Наурыз отмечали не один день 22 марта, а целую неделю, – заметил один из организаторов праздника Мухтар Тойбазаров. – Это было большое событие, когда наши предки съезжались со всей степи. Обнимались, радовались, прощали нанесенные, возможно, кем-то обиды. Любому туристу интересно попасть на праздник, где столько этники!

К слову, у энтузиастов развития этнографического туризма в Уланском районе уже есть планы на лето. Предприниматели хотят возродить традицию Асау үйрету – состязание джигитов по укрощению диких коней. Это казахский аналог американского родео.