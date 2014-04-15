По европейским стандартам

Предприятие включает в себя комплекс производственных зданий и сооружений, лабораторию, мастерскую, склад нефтепродуктов на 36 000 куб. м, а также подъездные пути к ним. Общая стоимость проекта составляет 4 млрд. 650 млн. тенге. Мощность предприятия рассчитана на переработку до 375 тыс. тонн нефти в год. Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы, идет установка и монтаж оборудования, предназначенного для хранения и переработки нефти. Работу на новом заводе получат почти 180 человек. Комплектацией кадров, подбором и подготовкой специалистов на заводе занимаются уже сейчас.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент