Казахстан вошел в топ-25 стран, вносящих вклад в рост мирового ВВП

Visual Capitalist опубликовал статью "Кто будет движущей силой глобального экономического роста в 2026 году?", согласно которой Казахстан находится в топе стран, вносящих вклад в рост мирового реального ВВП в текущем году, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz

Согласно данным Международного валютного фонда, главными движущими силами мировой экономики являются Китай и Индия.

В 2026 году прогнозируется рост мировой экономики на 3,1%. Но кто обеспечит основной вклад в этот рост? Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), главными драйверами мировой экономики станут Китай и Индия.

Китай – на первом месте, Индия – на втором

В 2026 году на долю Китая придется 26,6% мирового реального ВВП. Ожидается, что экономика страны вырастет на 4,2%. Хотя темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими годами, масштабы китайской экономики означают, что она будет играть доминирующую роль в глобальном экономическом росте.

Индия занимает второе место с темпом роста в 6,2%. Ее вклад в глобальный экономический рост составляет 17%. Вместе эти две страны обеспечат более 43% мирового экономического роста в 2026 году. Это свидетельствует о смещении глобального экономического центра в сторону Азии.

США и Европа: рост есть, но темпы медленные

Наибольшая доля среди развитых стран приходится на Соединенные Штаты. В 2026 году американская экономика вырастет на 2,1%, обеспечив 9,9% мирового экономического роста.

Общая доля Европы составляет около 9,5%. Хотя такие страны, как Германия, Франция, Италия и Испания, вносят свой вклад, старение населения и жесткие финансовые условия сдерживают экономическую активность в регионе.

Развивающиеся рынки набирают силу

В первую десятку входят Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Вьетнам, Бразилия и Нигерия. Ожидается, что темпы роста в этих странах составят от 3,7% до 5,6%. Это означает, что развивающиеся экономики стали важной частью глобального экономического роста.

Каково место Казахстана?

Прогнозируется, что в 2026 году Казахстан покажет рост на уровне 4,8%. Доля страны в глобальном экономическом росте составит 0,7%. Хотя этот показатель невелик по сравнению с крупными экономиками, на региональном уровне это важная динамика.

Топ-30 стран, вносящих вклад в рост мирового реального ВВП в 2026 году (рейтинг):

1. Китай – 26,6%
2. Индия – 17,0%
3. США – 9,9%
4. Индонезия - 3,8%
5. Турция – 2,2%
6. Саудовская Аравия - 1,7%
7. Египет – 1,7%
8. Вьетнам – 1,6%
9. Бразилия – 1,5%
10. Нигерия – 1,5%
11. Бангладеш – 1,3%
12. Филиппины – 1,3%
13. Россия – 1,1%
14. Польша – 1,0%
15. Германия – 0,9%
16. Великобритания – 0,9%
17. Пакистан – 0,9%
18. Малайзия – 0,9%
19. Аргентина - 0,9%
20. Испания – 0,9%
21. Южная Корея – 0,9%
22. Мексика – 0,8%
23. Казахстан – 0,7%
24. ОАЭ – 0,7%
25. Япония – 0,6%
26. Франция – 0,6%
27. Канада – 0,6%
28. Тайвань – 0,6%
29. Австралия - 0,6%
30. Италия – 0,5%

 

