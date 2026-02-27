Фото: Минфин

В заседании приняли участие заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, министр финансов РК Мади Такиев, председатель Общественного совета МФ РК Жаксыбек Кулекеев, а также руководящий состав ведомства.

Основной темой заседания стала реализация поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева включая задачи по цифровизации экономики, поддержке бизнеса и эффективному управлению бюджетными средствами.

Заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин отметил важность слаженной работы ведомства для реализации стратегических задач, поставленных перед экономическим блоком Правительства.

«В прошлом году ВВП Казахстана пересек отметку в 300 млрд долларов. ВВП на душу населения составил 15 тыс. долларов. Мы провели бюджетно-налоговую реформу, цель которой – консолидация госфинансов. И сейчас ключевая роль в дальнейшей оптимизации бюджетных расходов отводится Министерству финансов. Мы сохраняем социальную направленность нашего государства, но при этом будем проводить жесткую ревизию всех бюджетных программ. Будем делать постоянный чекап бюджетных расходов. Необходимо усовершенствовать механизм отбора бюджетных проектов. Естественно, львиная доля нагрузки ложится на Министерство финансов», - сказал Серик Жумангарин.

Министр финансов РК Мади Такиев акцентировал внимание участников Коллегии на обсуждаемом проекте новой Конституции и предстоящем Референдуме.

«В новой Конституции закреплены ключевые ориентиры Справедливого Казахстана – это равенство перед законом, честная экономика без привилегий, справедливое распределение возможностей и государство, которое слышит граждан и работает в их интересах», - отметил Мади Такиев.

Фундаментом проекта новой Конституции является человекоцентричность и развитие человеческого капитала в качестве стратегического направления развития Казахстана.

Он напомнил, что все усилия сотрудников ведомства должны быть направлены на улучшение качества жизни казахстанцев. В этой системе большую роль играет Общественный совет по государственным финансам, созданный при Министерстве.

Об итогах работы Совета рассказал его председатель Жаксыбек Кулекеев. Он сообщил, что все рекомендации и предложения Совета были отработаны Министерством в полном объеме.

Эффективность такого сотрудничества подтверждается конкретными финансовыми результатами. Так, по итогам 2025 года доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) составили 24,6 трлн тенге. План по доходам выполнен на 100,1%.

План по налоговым поступлениям в республиканский бюджет на 2026 год утвержден в размере 18,9 трлн тенге, что на 4,4 трлн тенге или на 30,6% выше факта 2025 года. Отмечено, что исполнение будет обеспечено за счет роста экономики, нового Налогового кодекса, улучшения налогового и таможенного администрирования и цифровизации фискальных процессов.

В 2025 году разработан проект «Цифровая карта государственных финансов», направленный на визуализацию доходной и расходной части бюджета с привязкой к геоточкам на карте Республики Казахстан. Проект обеспечивает отображение данных, начиная от фискальных чеков и заканчивая доходной и расходной частью бюджетов регионов, включая товарную аналитику и риски. В текущем году запланирован переход от карты к полноценной платформе анализа экономики страны с использованием ИИ-аналитики.

Во исполнение поручений Главы государства по созданию благоприятных условий для предпринимателей Министерство финансов РК запустило механизм «чистый лист» - разовую акцию для микро- и малого бизнеса. Был введен временный мораторий на некоторые проверки. Все эти меры направлены на снижение нагрузки на бизнес. Вместе с тем, акцент сделан на противодействие теневой экономике. Работа будет вестись в рамках Комплексного плана, предусматривающего развитие аналитических инструментов и формирование единой цифровой витрины.

В рамках заседания Коллегии также обсуждены актуальные вопросы в сфере государственных закупок, государственного аудита, предпринимаемые меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования за счет реализации цифровых проектов. Освещены вопросы совершенствования механизмов управления госимуществом, а также расширение использования цифрового тенге. Рассмотрены меры, предпринимаемые для обеспечения прозрачности финансовых потоков, оплаты услуг в сфере здравоохранения и образования.