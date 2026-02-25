Что изменят в сфере управления госимуществом в Казахстане

Министерство национальной экономики  представило проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного имущества», размещённый для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ предусматривает комплексную модернизацию системы управления государственными активами и содержит поправки в Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс, Закон «О государственном имуществе» и ряд других законодательных актов.

Проектом закрепляются базовые принципы управления государственным имуществом: обеспечение полного и достоверного учёта активов, владение ими при соответствии установленным критериям, сокращение государственного участия в конкурентных секторах через приватизацию, реорганизацию и ликвидацию, внедрение современных стандартов корпоративного управления и формирование прозрачной системы отчётности.

Вводятся чёткие критерии отнесения объектов к стратегическим, а также их разделение на объекты республиканского и регионального значения. Расширяются полномочия местных исполнительных органов при принятии решений об обременении или отчуждении стратегических объектов. После совершения сделки вводится обязательный пятилетний мониторинг таких объектов.

Уточняются условия создания предприятий на праве хозяйственного ведения —при отсутствии либо низком уровне конкуренции на соответствующем рынке и исключительно с согласия антимонопольного органа. Пересмотрены случаи создания предприятий на праве оперативного управления, а именно для решения социальных задач в сферах образования, занятости, культуры, спорта и предоставления специальных социальных услуг.

Проект вводит новую главу,  регулирующую деятельность социально-предпринимательских корпораций (СПК). Определяются их цели, статус, принципы работы, функционал, порядок формирования имущества и требования к отчётности. Закрепляются принципы прозрачности, подотчётности, недопущения конкуренции с частным бизнесом и равноправного партнёрства государства и предпринимателей. СПК наделяются функциями по привлечению инвестиций, сопровождению инвесторов по принципу «одного окна», поддержке экспортного потенциала.

Планы развития СПК будут содержать ключевые показатели эффективности (KPI), связанные с новым функционалом, а также усиливается корпоративное управление - предусматривается введение независимых директоров с инвестиционными компетенциями и создание инвестиционного комитета при совете директоров. Переходные положения обязывают в течение года провести инвентаризацию активов, реструктуризацию и выход из непрофильных и неэффективных активов, а также привести деятельность СПК в соответствие с новым законодательством.

Расширяется перечень сведений, подлежащих включению в реестр государственного имущества. В него будут включаться данные о корпоративной структуре холдинговый компаний, включая нерезидентов. Ожидается, что предлагаемые изменения повысят прозрачность квазигосударственного сектора, усилят контроль за управлением активами и обеспечат системный подход к государственной собственности.

