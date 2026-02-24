Развитие химической промышленности рассмотрели в правительстве

На очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели вопросы развития химической промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

О прогнозах и вкладе ключевых предприятий доложил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков. По итогам 2025 года в отрасли обеспечен рост на 9,8%: объем производства составил 1,5 трлн тенге, что на 41% выше уровня 2024 года (1,1 трлн тенге). Доля химической промышленности в структуре обрабатывающего сектора увеличилась до 5,2% против 4,6% годом ранее. В целом за последние пять лет отрасль демонстрирует устойчивую положительную динамику.

Согласно прогнозам предприятий, по итогам 2026 года ожидается рост по всем основным видам продукции: аммофос - +3,8%, селитра - +8,2%, желтый фосфор - +6,7%, полипропилен - +25,2%, серная кислота - +20,1%, цианид натрия - +70,5%, оксид хрома - +0,6%, каустическая сода - +10,4%.

Дополнительный вклад в динамику отрасли обеспечит запуск новых производств. В текущем году новый сернокислотный завод ТОО «Еврохим» позволит дополнительно произвести около 600 тыс. тонн серной кислоты. Во втором полугодии планируется запуск второго этапа производства цианида натрия в Жамбылской и Туркестанской областях, а также ввод мощностей по выпуску пероксида водорода и персульфата натрия.

Для сохранения положительной динамики отрасли необходимо решить системные вопросы. По словам вице-министра Олжаса Сапарбекова, высокий спрос на техническую серу требует совместной работы с Министерством энергетики и компанией КазМунайГаз для выработки механизма приоритетного обеспечения внутреннего рынка и формирования конкурентоспособной цены. При ежегодном производстве около 4 млн тонн серы внутреннее потребление составляет примерно 10% (около 400 тыс. тонн), а к 2030 году потребность отдельных предприятий может достигнуть 2 млн тонн. Это открывает новые возможности для расширения производства и развития отрасли.

В обсуждении приняли участие представители Каустик, НАК «Казатомпром», КазАзот и Казфосфат, которые обозначили актуальные вопросы развития отрасли. Так, Казфосфат реализует инвестиционные проекты и планирует к 2029 году удвоить выпуск удобрений. В рамках этих планов строится завод серной кислоты мощностью 800 тыс. тонн в г. Тараз и предусмотрено создание двух цехов по 800 тыс. тонн в химическом комплексе в г. Жанатас. Отмечена необходимость укрепления сырьевой базы для обеспечения роста.

Среди тем, поднятых бизнесом – прозрачность ценообразования на электроэнергию, когда фактическая стоимость становится известна через месяц-два, а также сложности с лицензированием оборота прекурсоров, затрудняющие запуск новых производств.

По итогам совещания вице-премьер поручил профильным госорганам проработать вопросы, поднятые бизнесом, включая предоставление предприятиям дифференциации тарифов по времени суток для планирования производства, выработать механизм приоритетного обеспечения внутреннего рынка серой по конкурентной цене, ускорить рассмотрение поправок по толлинговым операциям и подготовить предложения по продлению нормы изъятий из национального режима.

