По факту избиения 12-летней девочки группой подростков возбудили уголовное дело

Происшествия
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Об инциденте, который произошел 9 июня в центре Усть-Каменогорска, в соцсетях рассказала мама пострадавшего ребенка, сообщает корреспондент сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, трое подростков 13-14 лет сначала начали оскорблять девочку, а затем избили. При этом все происходило в людном месте, под камерами видеонаблюдения.

«Очевидцы рассказали, что им (подросткам) не понравилась стрижка моей дочери. Они били ее по лицу и голове, разбили очки, и осколки стекла вонзились в кожу. Нападавшие скрылись. Взрослые, находившиеся поблизости, вызвали «скорую», - сообщила женщина в соцсетях.

В областном Центре матери и ребенка подтвердили, что к ним доставили девочку с закрытой черепно-мозговой травмой. Ребенку наложили швы на веко. Вместе с тем по информации пресс-службы департамента полиции Восточно-Казахстанской области, уже установлены личности всех участников инцидента.

«Было проведено ориентирование личного состава, опрошены свидетели, изучены записи камер видеонаблюдения. Подростки вместе с родителями доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Также в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате города направлено соответствующее представление», - пояснили в ведомстве.

Как заверили в департаменте полиции, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям всех участников. Родители нападавших понесут наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Между тем, очередной случай подростковой жестокости вызвал в соцсетях резонанс. Многие пользователи задались вопросом, почему никто не следил за тем, что происходит на камерах видеонаблюдения, и почему на нападение не отреагировали прохожие.

#избиение #подросток

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