По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Шымкенте

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«Так кто в мегаполисе хозяин? Госорганы или «денежные мешки»?», «Летом – сковородка в городе. Воздуха нет. Кругом практически бетон и «бедный бизнес», который продолжает уничтожать вековые деревья»... Так эмоционально отреагировали читатели газеты на материал о вырубке деревьев и обустройстве парковки на месте зеленой зоны.

В управлении развития комфортной городской среды города Шымкента хоть и не сразу, но признали факт вырубки деревьев без разрешительных документов. Их количество удалось посчитать благодаря снимкам космичеcкого мониторинга Google Earth Pro, предоставленным управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента.

Вместе с руководителем отдела Бахытом Омархановым на месте коммерческого здания насчитали как минимум 12 деревьев, которые пустили под топор. Выяс­нилось также, что земля, на которой обустроили парковку, используется предпринимателем незаконно. Какие-либо право­устанавливающие документы для этого не оформлялись.

Как пояснил руководитель управления архитектуры, градо­строительства и земельных отношений Нурбол Жунусбеков, Земельный кодекс РК четко оговаривает, что не допускается пользование земельным участком без государственной регис­трации прав на него в порядке и сроки, установленные законодательством. Несоблюдение данной нормы классифицируется как самовольное владение земельным участком и предусматривает административную ответственность.

О факте нарушения Земельного кодекса управление проинформировало департамент по управлению земельными ресурсами (ДУЗР) города Шымкента для принятия административных мер. Сделали это еще 5 февраля текущего года. С тех пор на ландшафте ничего не изменилось, да и наказания никакого за самовольный захват земли никто не понес.

Два ведомства – управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений и ДУЗР – ограничились обменом письмами. Представители каждого из них сетовали на то, что их полномочия ограничены, да и городской департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК не дает соответствующее разрешение на проведение проверки.

Собственно, об этом межведомственном «футболе» и шла речь в публикации «Городские «лесорубы» продолжают бесчинствовать». На нее, кроме читателей газеты, отреагировал депутат Мажилиса Парламента от города Шымкента Болатбек Нажиметдинулы. Он обратил внимание на ситуацию Генеральной прокуратуры и председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурата Темиржанова, попросив «по этой статье выразить официальную позицию. Считайте это моим депутатским обращением».

И сразу все пришло в движение. Специалисты управления развития комфортной городской среды города Шымкента составили акт о самовольном захвате земли и оформили другие необходимые документы, включая фотографии парковки перед коммерческим зданием. ДУЗР получил разрешение и начал проверку.

– Там уже ясно, что разрешительных документов на вырубку деревьев и правоустанавливающих документов на землю под парковкой у предпринимателя нет, – прокомментировал руководитель отдела правового обеспечения ДУЗР Дархан

Мухамедиев. – Мы затребовали все документы из архива и земельно-кадастровое дело, смотрим законность и обоснованность документов на строительство коммерческого здания. Изучаем. По итогам проверки в адрес предпринимателя вынесем предписание об устранении нарушений законности. Предусмотрен административный штраф за незаконное использование земельного участка. Предприниматель обязан привести территорию под парковкой в первоначальное состояние. Контроль за этим возложен на акимат Шымкента и соответствующее его подразделение, учитывая, что это городская земля.