​По морям, по волнам

Его особенность – обход в течение семи дней всей акватории казахстанского сектора Каспийского моря по приграничным водным территориям ракетно-артиллерийскими кораблями «Сарыарка», «Орал» и «Казахстан». Отработаны такие задачи, как ведение противовоздушной обороны корабля на переходе морем, организация противокорабельной и противоминной обороны, маневрирование в составе соединения однородных кораблей, практические стрельбы по морским целям и осуществление всех видов защиты корабля.

Старший на сбор-походе кораблей командир в/;ч 29011 капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков отметил, что все поставленные задачи были выполнены, на практических стрельбах все цели были поражены. Сбор-поход кораблей в казахстанском секторе Каспийского моря проходил под руководством главнокомандующего ВМС ВС РК вице-адмирала Жандарбека Жанзакова.