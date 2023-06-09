По-новому будут определять минимальную зарплату в Казахстане – разработана методика

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана совместно с экспертами Всемирного банка подготовило проект Методики определения размера минимальной заработной платы (МЗП), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Глава государства в послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года поручил внедрить новую Методику определения минимальной заработной платы, базирующуюся на динамичном подходе и учитывающую основные экономические показатели.

МТСЗН совместно с экспертами Всемирного банка проанализировало международный опыт. Так, есть 3 наиболее распространенных подхода по установлению минимальной зарплаты:

- единый национальный МЗП (Франция, Германия, Испания);

- дифференцированные размеры МЗП по регионам, отраслям и предприятиям (Финляндия, Япония, Бельгия);

- МЗП для различных категорий работников (Великобритания, Дания).

На сегодняшний день МЗП существует более чем в 90% странах-членах Международной организации труда (МОТ), которая рекомендует для оценки адекватности ее размера использовать индекс Кейтца (соотношение установленной законом МЗП к медианной заработной плате). По рекомендациям МОТ индекс Кейтца должен быть на уровне 50%. При этом в развитых странах мира он составляет порядка 55%, а в развивающихся – около 67%, поделились сведениями в Минтруда.

«В Казахстане МЗП относится к минимальным социальным стандартам и устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете». Минимальная зарплата не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат.

С 2008 до 2018 года размер МЗП устанавливался на уровне прожиточного минимума и ежегодно индексировался на уровень инфляции. В 2019 году размер МЗП повышен в 1,5 раза – с 28 284 до 42 500 тенге. В этом году размер минимальной зарплаты был увеличен до 70 тысяч тенге.

При этом вышеуказанные повышения МЗП были произведены без учета величины медианной заработной платы», – пояснили в ведомстве.

С учетом международного опыта, а также особенностей структуры экономики страны Минтруда совместно с экспертами Всемирного банка разработало проект Методики определения МЗП, учитывающей соотношение медианной заработной платы и производительности труда. Это позволит установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемом производимых товаров, работ и услуг, а также приблизить размер МЗП к рекомендации МОТ.

«Использование медианной заработной платы и производительности труда для определения размера МЗП позволит обеспечить сбалансированность на основе достаточности и платежеспособности. Достаточность – это обеспечение работников справедливым и адекватным доходом за их труд. Платежеспособность – это возможность работодателей поддерживать свои трудозатраты на уровне, который не повлияет негативно на найм персонала и конкурентоспособность предприятия», – пояснил директор департамента труда и социального партнерства МТСЗН Данат Набиев.

Уровень МЗП будет определяться согласно предлагаемому подходу и вноситься на рассмотрение Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, в состав которой входят полномочные представители Правительства РК, республиканских объединений профсоюзов, республиканских объединений (ассоциаций, союзов) работодателей и экспертного сообщества.

Для законодательного закрепления методики МТСЗН подготовил поправки в Трудовой кодекс и направил на согласование в заинтересованные государственные органы.