По-новому будут определять минимальную зарплату в Казахстане – разработана методика

Общество
595
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана совместно с экспертами Всемирного банка подготовило проект Методики определения размера минимальной заработной платы (МЗП), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz

Глава государства в послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года поручил внедрить новую Методику определения минимальной заработной платы, базирующуюся на динамичном подходе и учитывающую основные экономические показатели.

МТСЗН совместно с экспертами Всемирного банка проанализировало международный опыт. Так, есть 3 наиболее распространенных подхода по установлению минимальной зарплаты:

- единый национальный МЗП (Франция, Германия, Испания);

- дифференцированные размеры МЗП по регионам, отраслям и предприятиям (Финляндия, Япония, Бельгия);

- МЗП для различных категорий работников (Великобритания, Дания).

На сегодняшний день МЗП существует более чем в 90% странах-членах Международной организации труда (МОТ), которая рекомендует для оценки адекватности ее размера использовать индекс Кейтца (соотношение установленной законом МЗП к медианной заработной плате). По рекомендациям МОТ индекс Кейтца должен быть на уровне 50%. При этом в развитых странах мира он составляет порядка 55%, а в развивающихся – около 67%, поделились сведениями в Минтруда.

«В Казахстане МЗП относится к минимальным социальным стандартам и устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете». Минимальная зарплата не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат.

С 2008 до 2018 года размер МЗП устанавливался на уровне прожиточного минимума и ежегодно индексировался на уровень инфляции. В 2019 году размер МЗП повышен в 1,5 раза – с 28 284 до 42 500 тенге. В этом году размер минимальной зарплаты был увеличен до 70 тысяч тенге.

При этом вышеуказанные повышения МЗП были произведены без учета величины медианной заработной платы», – пояснили в ведомстве.

С учетом международного опыта, а также особенностей структуры экономики страны Минтруда совместно с экспертами Всемирного банка разработало проект Методики определения МЗП, учитывающей соотношение медианной заработной платы и производительности труда. Это позволит установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемом производимых товаров, работ и услуг, а также приблизить размер МЗП к рекомендации МОТ.

«Использование медианной заработной платы и производительности труда для определения размера МЗП позволит обеспечить сбалансированность на основе достаточности и платежеспособности. Достаточность – это обеспечение работников справедливым и адекватным доходом за их труд. Платежеспособность – это возможность работодателей поддерживать свои трудозатраты на уровне, который не повлияет негативно на найм персонала и конкурентоспособность предприятия», – пояснил директор департамента труда и социального партнерства МТСЗН Данат Набиев.

Уровень МЗП будет определяться согласно предлагаемому подходу и вноситься на рассмотрение Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, в состав которой входят полномочные представители Правительства РК, республиканских объединений профсоюзов, республиканских объединений (ассоциаций, союзов) работодателей и экспертного сообщества.

Для законодательного закрепления методики МТСЗН подготовил поправки в Трудовой кодекс и направил на согласование в заинтересованные государственные органы.

#деньги #зарплата #Минтруда #Всемирный банк #методика #права работников #минимальная зарплата

Популярное

Все
Десять автобусов направлены для эвакуации населения в области Абай
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Шымкенте задержали полицейских-мошенников
Церемония инаугурации президента Турции прошла в Анкаре
Горящий лес в Акмолинской области тушит пожарная авиация (видео)
Все флаги в гости к нам
В Парламенте создали депутатскую группу "Бiр ел - бiр мүдде"
В Казахстане выросли цены на социально значимые продовольственные товары
Притворялся холостым: стало известно, за что водитель убил сотрудницу акимата Актобе
Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос-2023"
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди
Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем
Астана готовится к приезду высоких гостей из дальнего и ближнего зарубежья
Еще один мальчик утонул в Актобе
Авиакомпания, не пустившая ребенка с инвалидностью в самолет, извинилась
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару
Видео кортежа выпускников заинтересовало полицейских Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Турции
Детей ударило током в фонтане в Павлодарской области
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Вокруг да около науки
Дело о спецЦОНах передано в суд
Группу домушников задержали в Алматы
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы

Читайте также

Десять автобусов направлены для эвакуации населения в облас…
Новые подробности по делу о задержании Альтаева озвучил Ант…
Лучших уполномоченных по этике определили в Казахстане
Находившегося в розыске 20 лет преступника задержали акмоли…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]