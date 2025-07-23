Правительство подготовит меры по усилению защиты медработников

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Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по усилению защиты медицинских работников и повышению безопасности в учреждениях здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин 

Фото: пресс-служба правительства

В совещании приняли участие заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев, министры здравоохранения Акмарал Альназарова, внутренних дел Ержан Саденов и вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова.

По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.

По словам Акмарал Альназаровой, начата подготовка ряда законодательных поправок, предусматривающих приравнивание нападений на медиков к посягательствам на сотрудников правоохранительных органов, а также внедрение смарт-видеожетонов, комплексных систем охраны в больницах и размещение круглосуточных полицейских постов в приемных отделениях. 

Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности медработников.

«Необходимо обеспечить исполнение поручения Главы государства. Подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами. В этой связи поручаю министерствам здравоохранения, внутренних дел, юстиции в десятидневный срок разработать и внести законодательные поправки по уголовному наказанию за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей», — отметил Премьер-министр.

По информации министра внутренних дел, в приемных покоях больниц и перинатальных центров выставлены круглосуточные посты полиции. Всего взято под охрану 115 объектов здравоохранения. В целях оперативного реагирования на инциденты маршруты патрулирования приближены к указанным учреждениям. На данный момент отдельные меры по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях уже предприняты.

Кроме того, дополнительно поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения. 

Напомним, Глава государства поддержал инициативу по ужесточению наказания за нападения на медработников. Этим летом в стране стали резонансными 2 случая нападения на медиков. Так, в Костанае избитый хирург попал в реанимацию. Нападавший был недоволен долгим ожидании в очереди, является ранее судимым. 

#Правительство #законодательство #медработники

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