В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по диверсификации экономики и повышению конкурентоспособности секторов промышленности Правительством принят ряд мер по модернизации действующих и созданию новых производств, а также активному привлечению инвестиций в отрасль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рост инвестиций в обрабатывающую промышленность

С января по сентябрь текущего года вложения в основной капитал обрабатывающего сектора выросли на 34,3%. Основное внимание уделяется модернизации действующих и созданию новых производств, обеспечению промышленной инфраструктурой, что напрямую влияет на повышение производительности труда и расширение экспортных возможностей казахстанской продукции.

Для привлечения инвестиций активно развиваются специальные экономические и индустриальные зоны, обеспечивающие благоприятные условия для реализации промышленных проектов.

В 2025 году новые СЭЗ были запущены в Актюбинской и Кызылординской областях (всего 16 СЭЗ, 61 индустриальных зон, 34 малые промышленные зоны). На сегодня на территории СЭЗ реализовано 532 проекта, в том числе 85 с иностранным участием, еще на стадии реализации находится 449 проектов, включая 42 с иностранным участием. Объем прямых иностранных инвестиций в СЭЗ составил около 925,3 млрд тенге (2 млрд долларов США).

За январь-сентябрь 2025 года заключено 5 соглашений об инвестициях в обрабатывающем секторе на общую сумму свыше 3,1 трлн тенге (6,2 млрд долларов США). На стадии рассмотрения находится еще 4 соглашения, которые охватывают такие направления как производство ферросплавов, пассажирские вагоны, цемент и др.

С целью обеспечения загрузки действующих производств и стимулирования выпуска продукции, ранее не производившейся в Казахстане, активно внедряются механизмы долгосрочных договоров поставки. Такие оффтейк-контракты существенно снижают риски для инвесторов и обеспечивают гарантированный сбыт продукции. По итогам 2024 года заключено 898 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов на сумму более 1 трлн тенге. За январь-июль текущего года заключено 1 035 договоров на сумму 1,179 трлн тенге, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запуск 190 проектов в приоритетных отраслях

В целях ускорения индустриального развития в стране реализуются 190 проектов в приоритетных отраслях промышленности на сумму 1,5 трлн тенге. Их реализация обеспечивает создание 22,6 тыс. новых рабочих мест в металлургии, машиностроении, нефтегазохимии и пищевой промышленности.

Проекты направлены на развитие высокотехнологичных производств, повышение глубины переработки сырья, укрепление экспортного потенциала и расширение несырьевого сектора экономики.

Так, на сегодняшний день введено 115 проектов на сумму инвестиций 838,1 млрд тенге, создано 13 384 рабочих мест. Также до конца текущего года планируется ввод 75 проектов на 691,1 млрд тенге инвестиций, с созданием 9,2 тыс. рабочих мест.

Среди ключевых проектов следующие:

1. ТОО «Казполиграф» – углубленная локализация производства балки ведущих мостов в Костанайской области. Сумма инвестиций – 78,2 млрд тенге с созданием 100 рабочих мест. Планируемый выпуск 46 тыс. форм отливок в год.

2. Сервисный центр «КазТурбоРемонт» – сварочный цех по производству опорных балок локомотивов в Атырауской области, сумма инвестиций – 4 млрд тенге с созданием 80 рабочих мест. Планируемый выпуск 1 тыс. штук в год.

3. ТОО «Новоишимский мелькомбинат» – завод по производству комбинированных смесей в Северо-Казахстанской области, сумма инвестиций – 1,5 млрд тенге с созданием 35 рабочих мест. Планируемый выпуск 750 тыс. тонн в год.

При выходе на полную мощность всех проектов их объемы производства составят около 2,3 трлн тенге, в том числе планируется на экспорт продукции на 0,8 трлн тенге, импортозамещение – 1,5 трлн тенге.

Также в планах создание 5,7 тыс. постоянных рабочих мест в сельской местности и 1,8 тыс. – в моногородах.

Индустриализация страны позволила расширить сегмент производимой продукции. За последние три года успешно запущено производство полипропилена, ферросилиция и горячебрикетированного железа, спецкокса, бытовой техники, автомобильных шин, литье компонентов для грузового транспорта. Налажено производство новых видов удобрений («КазАзот», «КазФосфат»), строительных материалов (керамическая плитка, теплоизоляционные материалы, энергосберегающее стекло), нефтегазового оборудования (Caspi Oil Capital), лекарственных средств.

Акцент на проекты глубокой переработки

Особое внимание уделяется созданию производств с высокой степенью переработки. По поручению Президента в промышленности реализуются прорывные проекты, направленные на максимальное использование отечественного сырья и комплектующих, а также развитие смежных производств вокруг крупных предприятий.

Эти инициативы отобраны в рамках программы диверсификации экономики и стимулирования конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Среди них – автомобильные заводы KIA Qazaqstan (Костанайская область) и Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (г. Алматы), а также проекты в металлургии, химии, нефтехимии и пищевой промышленности:

Продолжается реализация проектов по другим ключевым секторам – металлургия, химия, нефтехимия, туризм, сельское хозяйство и пищевая промышленность:

1. Металлургический кластер ТОО «Mineral Product International» (Павлодарская область).

2. Завод по производству горячебрикетированного железа

АО «ССГПО» (Костанайская область).

3. Модернизация комбината Qarmet (Карагандинская область).

4. Медеплавильный завод ТОО «KAZ Minerals Smelting»/NFC (Абайская область).

5. Гидрометаллургический комбинат «Ертіс» (Павлодарская область).

6. Завод по производству бутадиена и его производных ТОО «Бутадиен» (Атырауская область).

7. Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) ТОО «KMG PetroChem» (Атырауская область).

8. Вторая очередь Шымкентского НПЗ АО «НК «КазМунайГаз» (г.Шымкент).

9. Завод по производству аммиака и карбамида ТОО «КазАзот Prime» (Мангистауская область).

10. Обогатительно-производственный комплекс по производству калийных солей ЧК «Qazaq Kalium Ltd» (Западно-Казахстанская область).

11. Многофункциональный туристический район ТОО «Астана Туризм» (г.Астана).

12. Комплексное развитие «Теплый пляж» (Мангистауская область).

13. Интегрированный агропромышленный комплекс по глубокой переработке пшеницы и гороха (г.Астана).

14. Завод по глубокой переработке зерна и пшеницы ТОО «Qostanai Grain Industry» (Костанайская область).

15. Интегрированный газохимический комплекс ТОО «Силлено»/ТОО «KMG PetroChem» (Атырауская область).

Металлургия нового поколения на примере производства горячебрикетированного железа

Кроме того, в числе важных направлений значится развитие «зеленой» металлургии. Так, в Костанайской области реализуется крупный проект «зеленой» металлургии. Eurasian Resources Group (ERG) приступила к следующему этапу строительства завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) в Рудном, подписав стратегический контракт с консорциумом Primetals Technologies Austria GmbH (Австрия) и Midrex Technologies Inc. (США).

Предприятие мощностью 2 млн тонн ГБЖ в год станет одним из крупнейших объектов новой металлургии в Центральной Азии. Производство будет основано на технологии прямого восстановления железа MIDREX Flex, позволяющей снизить углеродный след более чем на 50% по сравнению с традиционными доменными процессами.

Объем инвестиций в проект превышает 650 млрд тенге, ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Будет создано свыше 1 тыс. рабочих мест.

Реализация проекта позволит Казахстану выйти на мировой рынок сталелитейной промышленности с конкурентоспособной продукцией глубокой переработки и станет примером внедрения экологичных технологий в отечественной промышленности.

Нефтегазохимия – новый драйвер индустриального роста

Также наиболее динамично развивающимся направлением промышленности является нефтегазохимия. В 2024 году производство нефтегазохимической продукции достигло 540 тыс. тонн, что на 150,5% выше уровня 2023 года.

Важнейшим шагом для сектора стало подписание первого в отрасли инвестиционного соглашения о строительстве завода по производству метанола. Кроме того, утверждена Дорожная карта развития нефтегазохимии на 2024–2030 годы, разрабатывается новый Закон «О нефтегазохимической промышленности», который планируется принять в 2026 году.

По проработанным объемам до конца текущего года планируется произвести 590 тыс. тонн нефтегазохимической продукции.

За 9 месяцев т.г. объем производства составил 477,2 тыс. тонн или 115,8% к аналогичному периоду прошлого года (412,2 тыс. тонн).

Синергия науки и производства

При этом крупные отечественные компании активно выстраивают сотрудничество с научными организациями, стремясь к более глубокому технологическому прогрессу и созданию конкурентоспособных решений на внутреннем и внешнем рынках.

KMG PetroChem и Национальная академия наук РК при Президенте РК подписали Соглашение о сотрудничестве в области внедрения отечественного карбамида в агропромышленный комплекс. Документ направлен на научную верификацию будущего производства карбамида и всестороннюю оценку его эффективности.

В рамках соглашения Академия наук проводит лабораторные и полевые исследования почв и растений, а также готовит научные отчеты и практические рекомендации. В 2025 году уже начаты испытания в различных агроклиматических зонах страны – охвачено около 600 гектаров посевных площадей.

Результаты позволят повысить урожайность, укрепить экспортный потенциал и обеспечить фермеров Казахстана эффективным удобрением отечественного производства.

Таким образом, Правительство ведет работу по развитию производств с высокой степенью переработки, повышению конкурентоспособности промышленности и созданию новых рабочих мест.