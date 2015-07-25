Свежий выпуск По примеру отца Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

В поселке Каинды Мугалжарского района живет большая дружная семья Абдикалыковых. В округе она известна как династия педагогов. Не поверите, но общий учительский стаж этой семьи составляет 550 лет! В династии есть 2 профессора, 3 доцента, кандидат наук, два магистранта. В общей сложности нашли себя на учительском поприще 20 членов семьи, а именно – 8 детей, зять, 4 снохи и семеро внуков.

А проложил первым этот путь Абдикалыков-старший – Амиргали-ага. Вместе с супругой Калампыр вырастили и воспитали 11 детей, всем им дали высшее образование. У них 28 внуков и 10 правнуков, большинство из которых также решили пойти по стопам отца, деда и сегодня работают в школах и вузах региона на разных должностях. К примеру, сын Куантай ныне доктор технических наук, профессор Актюбинского университета им. С. Баишева. Он говорит, что идеалом во всем для него, так же как и для его сестер и братьев, всегда был и остается отец. Учителем в школе он проработал 42 года, сейчас находится на заслуженном отдыхе.

На плечи отца в свое время выпала нелегкая доля. В раннем возрасте потерял родителей. Познал вкус тяжелого труда еще с мальчишеских лет. Испытал и холод, и голод. Это закалило, заложило в нем характер крепкого, несгибаемого, целеустремленного человека, уверовавшего в свои силы. Он всегда стремился к знаниям, потому и сумел получить хорошее образование. И, глядя на него, выросли такими же трудолюбивыми, отзывчивыми, образованными людьми, патриотами своей Родины его дети и внуки. В свои 85 лет Амиргали-ага все также активен, в родном ауле он является одним из уважаемых аксакалов. В Каинды он удостоен звания почетного жителя. В родной школе остается наставником с большой буквы как для учащихся, так и для всего педагогического корпуса. Амиргали-ага в постоянном контакте с комитетом «Жастар», где ведет среди местной молодежи воспитательную работу, рассказывает о ценностях жизни, семьи, дает напутствие молодым.

У Абдикалыковых сложилась также добрая семейная традиция по воспитанию наездников, которые успешно участвуют в конных состязаниях – байге. Это тоже одно из профессиональных ремесел учительства, считает Амиргали-ага. Эту «методику» хорошо освоили и продолжают его дети-педагоги, прививая тем самым молодежи чувство патриотизма, любви к своему краю, родной земле, сохраняя обы­чаи и традиции предков.

Амиргали Абдикалыков награжден медалью «Ветеран труда», почетными грамотами, юбилейными медалями в честь 60, 65, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дети Амиргали-ага также достойны своего отца – за плодотворную работу, профессионализм имеют немало поощрений, наград районного, областного, рес­публиканского уровня. Так, сын Куантай награжден почетными грамотами МОН РК, а в 2013 году получил звание «Лучший преподаватель вуза». Имя Куантая, а также снохи Назгуль, зятя Амантая вошли в «Энциклопедию ученых Актобе-2015». По итогам общенационального областного конкурса «Мерейлі отбасы» семья Абдикалыковых была признана победителем и заняла призовое второе место.

– Данный конкурс, инициированный Президентом страны, проходит ежегодно и стал национальным праздником, благодаря которому демонстрируется положительный имидж казахстанской семьи, – говорит Куантай Амиргалиулы. – Участвуя в нем, мы и не ставили для себя главной целью вырваться в лидеры и стать известной на всю область или страну. Просто важно было показать молодежи, что есть такая семья, с которой можно брать пример и стать в будущем тоже счастливыми.



