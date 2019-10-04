​По следам Золотой Орды

Археологическая экспедиция, в состав которой вошли ученые Северо-Казахстанского государственного универститета им. М. Козыбаева и Margulan Centre Павлодарского государственного педагогического университета, начала работу всего месяц назад, но даже за столь короткий срок успела найти немало интересного. В ходе раскопок в нижнем течении реки Селеты найдены руины древних мавзолеев (предположительно, их 7), остатки мастерских и обжиговых печей.

По словам руководителя экс­педиции Тимура Смагулова, одно из первых упоминаний о сооружениях вдоль реки Селеты встречается в работах казахского общественного деятеля, ученого, этнографа Алихана Букейханова.

– Он считал, что казахская степь богата культурным наследием, и в «Известиях Русского географического общества» написал заметку о загадочных сооружениях, которые находятся на берегах реки Селеты. Позднее академик Алькей Маргулан, изу­чая городскую цивилизацию степной зоны Казахстана, выдвинул предположение о том, что в северных степях могут находиться средневековые ставки, укрепления, замки, мавзолеи. Это требовало археологического подтверждения. Когда мы увидели остатки бугров, насыщенных битым кирпичом, возникла идея провести раскопки на этом мес­те, – рассказал Тимур Смагулов.

В результате удалось обнаружить остатки сооружения с мощными стенами шириной до 3 м, сложенными из квадратного жженого кирпича – так называемого золотоордынского стандарта. Именно из таких кирпичей размером 25 на 25, 24 на 24 см строились мавзолеи, мечети, города времен Золотой Орды. По мнению археологов, в усыпальнице средневекового мавзолея, относящегося к середине второй половины XIV века, были захоронены представители правящего дома чингизидов из династии Жошы-хана.

Ученые не исключают, что здесь может обнаружиться целое городище, жители которого явно обладали обширными инженерными знаниями, были отличными архитекторами и строителями, разбирались в гео­логии. В качестве связующего раствора для кладки кирпичей они использовали пережженный гипс, месторождение которого было не так-то просто обнаружить, не говоря уже о том, чтобы его добыть. Кроме того, ученым удалось выявить многочисленные следы древней ирригации в виде плотин и арыков, а также обломки керамических сосудов – чигирей от водоподъемных механизмов. Находки указывают на то, что уже в то время люди занимались орошаемым земледелием.

На месте раскопок обнаружены и ювелирные изделия из серебра и золота с вкраплением полудрагоценных камней, хрус­таля. Женскую золотую серьгу и серебряные нашивки, а также фрагменты кирпичей, посуды представили на презентации в областном историко-краеведческом музее. Здесь же гостям продемонстрировали видео, сделанное при помощи спутника и аэрофотосъемки. Масштаб раскопок огромен.

– В процессе раскопок мы нашли сооружение с внутренним помещением, где находилась фамильная усыпальница. Обнаружены четыре захоронения, одно из которых было когда-то разрушено. Поражает сохранность памятника – высота стен достигает метра, тогда как до этого при раскопках времен Золотой Орды обнаруживали кладки одного- двух слоев. Мы видим прекрасно сохранившееся основание стен, которое дает четкое представление о размерах, форме и датировке этого объекта, – рассказал руководитель Margulan Centre Тимур Смагулов. Он подчеркнул, что данный археологический объект является великолепным образцом степного зодчества и позволит получить новые исторические знания по Золотой Орде, которых очень мало:

– Сейчас мы закрываем большое белое пятно и находим очевидную связь между тюркским, кимако-кыпчакским периодом, сложением Золотой Орды, Казахского ханства и современной историей и культурой казахского народа.

Профессор Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, кандидат исторических наук Анатолий Плешаков отметил, что найденные артефакты и курганы могут свидетельствовать, что городище вдоль реки Селеты простояло не одно столетие. Ученым удалось установить признаки раннего железного, бронзового и каменного веков.

Пока исследован лишь один угол обнаруженного мавзолея. Историки отмечают, что такой мазар в XIV веке могли построить только для представителей ханской династии – правящего дома чингизидов из династии Жошы-хана.

Проект по проведению раскопок в Уалихановском районе запущен в рамках республиканской программы «Рухани жаңғыру» на базе Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева. В преддверии празднования 750-летия Золотой Орды событие имеет важное историческое, культурное значение для нашей области и страны в целом, отметил глава региона Кумар Аксакалов.

– По исследованиям ученых, данные захоронения могут относиться к потомкам Жошы-хана. В нынешнем году уже все работы завершены. В следующем году мы возобновим экспедицию вместе со студентами. Будем поддерживать, в том числе и финансово. Это, несомненно, будет одно из сакральных мест нашего региона. Уже сейчас, за первый год, ученые сделали сенсационные открытия, – отметил аким области.

Археологи уверены, что впереди их ждут еще более интересные находки. Экспедиция по изучению наследия кочевников Золотой Орды будет продолжена весной.