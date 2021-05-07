По велению души

Уже более 20 лет Руслан Жаксыбаевич служит в органах внутренних дел: в патрульно-постовую службу он пришел в 2000 году. Учитывая, что милиционерами были и его дед, и брат, выбор профессии был вполне ожидаем.

Спустя несколько лет карьера продолжилась уже в уголовном розыске в должности старшего оперуполномоченного по розыску.

– Это, пожалуй, самая интерес­ная часть моей профессиональной жизни. Безусловно, свои плюсы, свои минусы, но точно могу сказать одно: когда человек уже много лет числится без вести пропавшим, а ты его находишь – это особенное состояние, – рассказывает Руслан Жаксыбаевич.

Показательный пример: 12 лет в розыске числился один из прес­тупников. Оказалось, уехал в столицу, там устроился на работу. Но, по его же признанию, был даже рад, когда полицейский вышел на его след: ну что это за жизнь – избегать людей, бояться, что тебя вот-вот изобличат?

Искать и находить получалось и обычных граждан, часть которых остается в памяти навсегда. Ведь розыск – кропотливая работа: выясняются круг общения, планы, передвижения, все это требует тщательного анализа и пытливости ума. Но оно того стоит: на кону – человеческая жизнь, спокойствие родных. Наградой становится и уважение со стороны коллег. А еще доверие, когда люди верят и надеются, что именно ты поможешь.

Руслан Макашев считает: его дела – это не подвиг, а лишь каж­додневная работа любого полицейского. За этим и идут на службу – помогать, выручать.

– Если нет такого желания, то не стоит и становиться полицейским. В противном случае толку от такого сотрудника будет мало, да и сам он рано или поздно уйдет из органов, понимая, что находится не на своем месте, – рассуждает участковый.

К слову, переход на должность участкового инспектора полиции случился уже после срока службы в административной полиции. Проработав там несколько лет, офицер понял, что кабинетная работа – не его профиль.

– Работа участковым ближе по духу и организации к розыскной работе. Да, подотчетная территория ограничена, да и событий меньше, но та же ответственность, тот же посыл – помогать, – рассказывает майор. – Есть и еще один несомненный плюс – провожу больше времени с семьей, даже дети говорят: папа дома стал чаще появляться.

К слову, событийности хватает и в должности участкового. Недавний пример: участковый инспектор майор полиции Руслан Макашев и лейтенант полиции Талгат Онгарбаев участвовали в спасении погорельцев.

Случилось это на Новый год: 1 января 2021 года в дежурную часть отдела полиции Сарыкольского района поступило сообщение о возгорании дома, и патруль № 368 незамедлительно прибыл на место происшествия. Уже занялась кровля, а из окон доносились женские крики. Оценив ситуацию, сотрудники полиции начали эвакуацию жильцов. Пока пожарные тушили возгорание, полицейские вызволили из огненного плена женщину и девочку, вызвали скорую, а до приезда бригады сами оказывали первую помощь. При этом не забыли стражи порядка и о документах: Талгат Онгарбаев нашел ценные бумаги и передал их спасенной женщине.

Передав пострадавших в руки медиков, полицейские вернулись в дом спасать имущество жильцов.

– Знаете, все происходило настолько быстро, в голове было только одно – убедиться, что все целы, всех вывели из здания. Бояться, разбираться времени не было, – вспоминает Руслан Макашев. – А уже отдышавшись, с напарником решили: чужое добро тоже не должно пропадать. Возвращались в дом несколько раз, выносили вещи, мебель.

И опять-таки участковый не считает подобное чем-то необыкновенным – «это наша работа».

– Надо – помогаешь на пожаре, есть необходимость – выезжаешь ночью, в метель на трассу отыс­кивать застрявших замерзших путников. Моментов непростых очень много, но все они рабочие, а значит, должны быть под силу, – говорит Руслан Макашев.

На вопрос, как супруга относится к такой службе, полицейский уверенно отвечает: жена претензий не имеет. В семье уговор звонить друг другу лишь в случае крайней необходимости, остальным – не беспокоить. Есть в семье и такое правило – работа дома не обсуждается, все дела остаются за порогом.

К слову, именно профессия связала этих двух людей: с будущей женой Руслан познакомился во время сопровождения группы призывников, которую со стороны военкомата курировала девушка, запавшая в душу.