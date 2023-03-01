Одна большая семья

Профессия пожарного – одна из самых опасных в мире. Ее выбирают не по степени престижности или размеру зарплаты, а по велению сердца. Идут, чтобы сохранять и защищать от огня дома и леса, а главное – спасать жизни. Иной раз приходится одновременно быть и огнеборцем, и спасателем, и медицинским работником.

Конечно, всем премудростям этого дела можно научиться, но самое трудное – иметь мужество в любую секунду быть готовым пожертвовать собой ради здоровья и жизни другого, незнакомого человека. Немало пожарных, к несчастью, гибнет в пожарах, и число трагических случаев из года в год растет. Такая работа подходит не всем, поскольку предполагает нагрузку не только физическую, но и психологическую.

Аскар Забикулин – пример со­временного героя. Он ценой своей жизни спас людей при тушении пожара, который произошел 16 ноября 2022 года в одной из столичных многоэтажек. В тот день Аскар как обычно заступил на службу и прибыл на вызов. В первую очередь всегда спасают людей.

Аскар с окна, расположенного на 12-м этаже, с помощью спасательной веревки спустился в горящую квартиру этажом ниже, где находились бабушка и внучка. Чтобы пройти через узкий оконный проем, ему пришлось снять тяжелое защитное снаряжение, так называемую боевку. Первое, что он сделал, когда попал в помещение, – отдал свою маску, чтобы задыхающиеся люди смогли набрать воздуха. В одном камуфляже сквозь густой дым и обжигающее пламя он сначала искал выход, затем поочередно вывел двух женщин через входную дверь, которую взломали в это время его коллеги. Затем Аскар забежал в соседнюю квартиру, где среди густого дыма на балконе обнаружил 10-летнего ребенка, который не мог самостоятельно выйти из-за задымления.

Тогда огнеборцы спасли пять человек и еще десять эвакуировали.

28-летний Аскар Забикулин получил 80% ожогов тела. Храбрый пожарный был еще в сознании, когда его забирала «скорая помощь». Вся страна переживала за героя. Он боролся за жизнь четыре дня, но утром 20 ноября скончался в больнице…

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и спасение жизни людей, капитан гражданской защиты Аскар Забикулин награжден орденом «Айбын» I степени. Одной из улиц в Астане присвоено его имя.

Как отмечают его коллеги, Аскар всегда отличался смелостью и любовью к профессии, к работе относился с большой ответственностью, был специалистом высшего класса. «Добрая память о нем как о профессионале своего дела и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах!» – говорят они.

Пожарные – это одна большая семья, и потерю товарища каждый воспринимает как личную трагедию. О погибших героях помнят всегда. Вот и недавно столичные огнеборцы почтили память пожарных, погибших 13 лет назад. Тогда гарнизон понес небывалые потери: трое сотрудников не вернулись с пожара, который произошел в здании бывшего бомбоубежища.

События развивались стремительно. Сначала пропал один пожарный, затем двое, которые пошли на его поиски. Валерий Зайцев всегда выезжал на самые тяжелые и сложные пожары в столице. Будучи в звании полковника, он надевал боевку и шел в огонь. В тот злополучный день, 18 февраля 2010 года, он выехал на место ЧС для спасения своего боевого товарища. На счету Саята Абеева также было несколько крупных пожаров, десятки спасенных людей. До последних минут оставался верным своему долгу и Руслан Какишев…

Что снимает

экшн-камера

Мало кто знает, с чем приходится сталкиваться на выездах пожарным. Об их буднях в своих видеороликах рассказывает пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 1 города Тараза, сержант гражданской защиты Шухрат Муртаев. Благодаря специальной экшн-камере он ведет «репортажи» из самого центра событий. Несмотря на усталость, находит время, чтобы обработать снятое за день видео и загрузить на свою личную страницу в социальной сети. Благодаря ему казахстанцы узнают об этой сложной работе.

На службе пожаротушения Шухрат работает уже восьмой год и пользуется уважением среди коллег, которые дали ему прозвище «Тушила», поскольку он в прямом смысле «горит» своим делом. Его супруга работает с ним в одной структуре и знает все о работе мужа. Шухрат Муртаев участвовал в ликвидации всех резонансных и крупномасштабных пожаров и чрезвычайных ситуаций не только на территории Жамбылской области, но и в других регионах Казахстана. На его счету немало спасенных жизней, в том числе и своих коллег. По словам Шухрата, он выбрал эту профессию благодаря семье, где ему с детства говорили, что нужно помогать людям.