По вопросам подготовки к паводкам

На предстоящем заседании палаты депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами – членами Евразийского экономического союза». Нормы документа направлены на устранение препятствий при осуществлении администрирования таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза в условиях санкционных ограничений.

В первом чтении сенаторы также рассмотрят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и поч­ты», целью которого является дальнейшее совершенствование законодательства в соответствующих сферах, а также повышение информационной безопасности государства. В соответствии с нормами закона устанавливают­ся следующие возможности для почтовых операторов: вручение третьим лицам почтового отправления путем получения согласия адресата через процесс подтверждения права с помощью ввода пароля (пин-кода), уточнение порядка размещения почтоматов, наделение национального оператора почты правом транспортировки и хранения лекарственных средств и медицинских изделий согласно требованиям законодательства.

Также на неделе в Сенате состоится правительственный час по вопросам подготовки к весенним паводкам. Наряду с актуальными причинами и последствиями паводка прошлого года депутаты совместно с представителями министерств, местных исполнительных органов, заинтересованных сторон обсудят вопросы по предотвращению подтопления предстоящей весной населенных пунктов, в том числе расположенных вблизи рек и водоемов, а также меры поддержки населения и домашнего хозяйства.

Как было отмечено на заседании, в планах сенаторов – проведение на неделе встречи с заинтересованными государственными органами по вопросам развития экономики, деятельности экспортно-кредитного агентства и других отраслей. В рамках исполнения поручений Послания Главы государства и подготовки к парламентским слушаниям планируется проведение заседаний профильных комитетов Сената на темы «Человек труда – основа рос­та национальной экономики и процветания нации», «Воспроизводство лесов и развитие лесного хозяйства в Республике Казахстан».

Депутаты в ходе заседания бюро также распределили законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.