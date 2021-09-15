​По закону и справедливости

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Галина Вологодская

История документа уходит в 1885 год, когда в Карамолу (сейчас город Шар Восточно-Казахстанской области) съехались бии из Семипалатинского, Каркаралинского, Павлодарского, Усть-Каменогорского уездов.

Собраться их заставили учас­тившиеся раздоры между родами, месть, барымта. Бии были фундаментом казахского правосудия, они решали многие конфликты, мирили аулы. У казахов даже ходила поговорка: «Таста тамыр жоқ, биде бауыр жоқ» – «У камня нет корня, у судьи нет родни». Настолько люди верили в беспристрастность тех, кого выбирали вершить закон.

Как рассказали в музее, всего в Карамолу прибыли более 100 уважаемых людей. Верховным бием – тобе би – участники съезда выбрали Абая.

В течение трех дней на основе коллективного обсуждения Абай составил свод законов, вошедший в историю как Карамолинский устав. Он объединил 74 статьи, регулирующие самые разные сферы. Например, за убийство предписывалось наказание в виде выплаты внушительного выкупа.

– В правосудии казахов того времени самым распространенным наказанием был штраф, – пояснили специалисты. – У казахов закон точно не был кровожадным, даже за убийство родственники отказывались от кровной мести и предпочитали взять выкуп. Какой прок требовать казнь, когда семье после смерти кормильца просто надо было выжить… Единицей измерения штрафа выступал скот. В эпопее Мухтара Ауэзова «Путь Абая» есть такой эпизод: Базаралы угнал у брата Абая Такежана 800 лошадей, накормив бедняков. Суд приговорил его к тройному штрафу, то есть вместо 800 лошадей ему нужно было вернуть табун в 2 400 голов.

Штрафы были разнообразными, в том числе бас-тоғыз состоял из верблюдов, орта-тоғыз – лошадей, аяқ-тоғыз – коров или быков, тоқал-тоғыз – баранов. По Карамолинскому уставу за преднамеренное убийство полагался огромный выкуп в виде 175 верблюдов – 100 двухлетних, 25 четырехлетних, 25 холощеных и 25 верблюдиц.

В целом составленный поэтом и философом свод законов ­реально стоял на защите прав и свобод человека. Само содержание документа характеризует автора как демократа, как передового человека. Например, если был родственник, который по адату мог взять вдову в жены, но та отказывалась вступить в брак, в соответствии с составленным Абаем уставом женщина имела право не выходить замуж и жить отдельно.

– Оригинал документа был отпечатан в 1886 году арабской графикой в типографии Казанского императорского университета, – пояснили в музее. – К сожалению, в Казахстане этот документ не сохранился. У нас в фонде была только машинописная копия на кириллице, сделанная в 1959 году одним из сотрудников республиканской Академии наук. Но в 2018 году в ходе работы в научном архиве в Казани мы обнаружили подлинник.

Исследователи музея Абая получили возможность провести сравнительный анализ двух документов: текста, выполненного на кириллице, и оригинального на арабском языке. Как заключили специалисты, в некоторых вопросах, вызывавших раньше сомнения и предположения, теперь можно поставить точку.

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