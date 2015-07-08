По зову сердца Свежий выпуск 426 Сания Кучаева

– Гульмира Галимовна, расскажите, пожалуйста, об истории открытия центра.

– Пройти равнодушно мимо больного ребенка не сможет никто. Фонд оказывает помощь особенным детям, это сироты, лишенные заботы и любви родителей, дети с ограниченными возможностями.

До открытия центра мы с подругами занимались волонтерством в Доме малютки Астаны. Там познакомились с главным врачом Гульнар Кулушевой. Она поделилась с нами проблемами учреждения. Их контингент – детки с врожденными пороками сердца, проблемами зрения, детским церебральным параличом. Для больных младенцев требуются особый уход, осмотр невропатолога, инструктора ЛФК и логопеда. Но специалистов не хватало, а малышам с ДЦП нужна реабилитация, причем три-четыре раза в год. Отправлять их за границу вместе с сопровождающими накладно и не всегда возможно. Тогда мы и пришли к решению, что «родные стены лечат», и начали подготовку к открытию центра.

– Центр открылся в прошлом году, сколько детей уже получили лечение? Каковы результаты помощи им?

– Проект был реализован благодаря поддержке АО «ФНБ «Самрук-Казына». Для работы в центре учредители фонда привлекли лучших специалистов региона. На курс реабилитации приглашаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата из малообеспеченных семей и детских домов Казахстана. Здесь врачи и инструкторы ЛФК, логопеды и дефектологи каждый день творят чудеса: совсем неподвижные и беспомощные детишки начинают самостоятельно держать ложку и принимать пищу, вставать на ноги, делать свои первые шаги. С каждым ребенком ежедневно и интенсивно работают в течение нескольких часов специалисты, которые прекрасно знают свое дело.

Реабилитация – долгий процесс, и без участия и поддержки родителей успехов в лечении можно не ждать, поэтому они – главные партнеры специалистов реабилитационного центра. На один курс реабилитации, который длится 21 день, центр может принять 20 детей, среди которых пятеро – иногородние жители. На сегодня лечение в центре получили свыше 350 детей.

– Что считается ключевым фактором выздоровления детей с ДЦП?

– Один из самых важных – положительный настрой родителя к ребенку. Так, в центре каждый день проходит десятиминутная музыкальная разминка для детей. Как нам объяснили специалисты, это кондуктивная терапия – основа в процессе лечения ребенка. За время разминки настроение детей меняется, они начинают улыбаться, петь и танцевать.

Также для родителей детей каждую субботу в стенах центра проводятся тренинги и консультации, их обучают специальным методикам, которые позволяют продолжить реабилитацию малыша в домашних условиях.

После пройденного курса лечения дети и их родители видят результаты, а это главный стимул для нас всех. По окончании каждого заезда специалисты центра приводят статистические данные. Например, если в начале курса ползать и передвигаться на четвереньках не могли 7 детей, то к концу курса уже 4 из них начинают самостоятельно ползать.

Казалось бы, для обычного здорового ребенка это просто, но для таких детей – большая победа! Важные достижения вдохновляют нашу команду на стремление к еще большим целям. Сейчас главная задача фонда – расширение реабилитационного центра, чтобы мы смогли поставить на ноги как можно больше детей.



