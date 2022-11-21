Победило доверие народа!

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Бигельды Габдуллин, президент Международного казахского ПЕН клуба

В победе действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева мало кто сомневался. Он получил более 80 процентов голосов граждан, явившихся для голосования. Безусловно, результаты выборов были вполне ожидаемые и свидетельствуют о возросшем доверии к нему большинства народа.

 

фото: kazpravda.kz

Что привело к такой убедительной победе?

Безусловно, этому способствовали все его последние реформы, в том числе и политические. Люди по достоинству оценили решение главы государства сократить возможность переизбрания президента до одного срока.

В трагические январские дни президент Токаев проявил твердость и решительность и тем самым на деле доказал, что ему важнее всего - благополучие народа. Он объявил беспощадную борьбу против коррупционеров, не раз подчеркнув намерение добиться возврата в страну всех незаконно выведенных в офшоры средств.

Комментируя результаты exit poll в ходе посещения Республиканского общественного штаба, Касым-Жомарт Токаев сказал: "Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории, народ выразил убедительное доверие мне, как Президенту, и ко всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе".

Да, действительно в предстоящие 7 лет, ему надо претворить в жизнь свое обещание – провести ряд важных и масштабных реформ. Надеюсь, что его решительная победа на этих выборах сплотит большинство народа вокруг его программы. А это и есть гарант его будущих успехов.

Неслучайно президент подчеркнул: «Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству!»

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