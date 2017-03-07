Победитель Владимира Кличко вернется на ринг в мае

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри объявил, что возвращается на ринг в мае, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.ru.
"Срочные новости! 13 мая возвращаюсь, работаю над соперником, ждите новостей.
Бездельники, берегитесь! Парни, грейте пока мои пояса, они принадлежат королю. Кто бы ими ни владел, здоровяк или малыш – я иду за тобой", – написал 28-летний Фьюри в Твиттере.
Последний раз Фьюри дрался 28 ноября 2015 года, когда он победил украинца Владимира Кличко и отобрал у него чемпионские пояса в супертяжелом весе.
В октябре 2016 года Тайсон Фьюри добровольно отказался от титулов WBA, WBO и IBO из-за невозможности их защищать по причине психологических проблем, депрессии и проблем с наркотиками.