Победителей чемпионата WorldSkills Kazakhstan чествовали в Астане

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Призеры VIII республиканского чемпионата профессионального мастерства получили приглашения на работу от ведущих компаний страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

В Астане завершился VIII Республиканский чемпионат WorldSkills Kazakhstan – 2023, организованный НАО Talap минпросвещения РК.

В течение трех дней победители региональных чемпионатов соревновались за звание лучших по 30 компетенциям и 7 направлениям. Торжественную церемонию награждения посетил министр просвещения Гани Бейсембаев. В своей приветственной речи министр поздравил всех участников с важным событием в сфере технического и профессионального образования, отметив роль рабочих профессий в развитии экономики страны.

«WorldSkills Kazakhstan – масштабный чемпионат, который открывает огромные возможности студентам, осваивающим рабочие профессии. Благодаря этой площадке вы устанавливаете сотрудничество с ведущими компаниями страны. Значительно усиливается позиция и в мировом рейтинге. В этом году наши ребята показали наилучший результат за всю историю участия на EuroSkills Gdansk, завоевав две медали и четыре «Медальона отличия». Именно в вас – представителях рабочих профессий – мы видим приходящую мощь и силу нашей страны. Поэтому ежегодно благодаря поддержке Главы государства увеличивается госзаказ на технические профессии, оказывается всестороння социальная поддержка студентам колледжей», - отметил Гани Бейсембаев.

Призеров соревнований наградила депутат Мажилиса РК Ирина Смирнова.

«Всего на VIII Республиканском чемпионате WorldSkills Kazakhstan – 2023 разыграно 100 медалей: 38 золотых, 26 серебряных и 36 бронзовых. 153 участника получили «Медальоны отличия». В командном зачете лидером стала сборная Абайской области, завоевав 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали по 30 компетенциям. На втором месте команда города Алматы: 4 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. На третьем месте сборная города Шымкент: 5 золотых и 2 бронзовые медали по 29 компетенциям. Кроме того, победители чемпионата профмастерства получили приглашения на работу от ведущих компаний страны: Grohe, Knauf, 1С Казахстан, Robert Bosсh, Welding Company, ESAB. Все 545 участников соревнований получили гранты на прохождение обучения в различных сферах, на любую выбранную ими специальность от WeDoEducation», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, VIII Республиканский чемпионат WorldSkills Kazakhstan с 23 по 25 ноября 2023 года. В нем приняли участие 545 студентов колледжей и 510 экспертов со всех уголков нашей страны. Участники демонстрировали свои работы в 30 компетенциях: кирпичная кладка, строительство и штукатурные работы, сантехника и отопление, графический дизайн, сварочные технологии, кондитерское дело, парикмахерское дело, ресторанный сервис. Победители направятся международный чемпионат WorldSkills, который пройдет во французском городе Лион с 10 по 15 сентября 2024 года.

#Астана #чемпионат #Образование #Министерство просвещения #WorldSkills Kazakhstan

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