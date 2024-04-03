Побережье Капшагая прирастет зоной фитнеса

Общество
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Асет Калымов

К нынешнему лету ряд спортивных объектов пополнит туристическую инфраструктуру Конаева

фото пресс-службы акимата города Конаева

По информации пресс-службы акимата города Конаева, в прошлый купальный сезон на Капшагае отдохнули 1,2 млн туристов. В областном центре насчитывается 140 турис­тических объектов, сфера туризма является одним из основных драйверов местной экономики.

На средства частных инвес­торов ведется строительство нескольких гостиниц, развлекательных и оздоровительных комплексов. Капшагайская курортная зона становится многопрофильной, нынче в ее состав войдет ряд новых спортивных сооружений.

Так, в парке рядом с городским коммунальным пляжем обустраивают кроссфит-арену площадью 1,5 га. По проекту здесь разместятся площадки для занятий баскетболом, футболом, воркаут-зона. Будет проведено озеленение с системой автоматического полива деревьев и кустарников. Строительно-монтажные работы близятся к завершению, объект планируется ввести в эксплуатацию в конце июля нынешнего года.

Кроме того, на побережье Капшагайского водохранилища строится восьмой по счету общественный пляж площадью 72 тыс. кв. метров, на котором планируется проводить водные этапы международных соревнований Ironman. Здесь возводят пирс, велосипедные дорожки, медпункты, спасательные посты, отделение полиции.

В целом в рамках комплекс­ного плана развития Конаева за счет частных инвестиций и бюджетных средств предусмот­рено благоустройство свыше пяти километров прибрежной зоны. Проектирование объектов ведется в соответствии с утверж­денным дизайн-кодом, они должны вписываться в единый архитектурный ансамбль.

К слову, в начале нынешнего года на одном из совещаний глава региона Марат Султангазиев подверг резкой критике своих заместителей и акима города Конаева за неудовлетворительную работу по благоустройству городских пляжей. Получившие нагоняй чиновники теперь спешат наверстать упущенное и успеть завершить объекты к началу очередного купального сезона.

Также в рамках генерального плана города Конаева ведутся капитальный ремонт городских улиц, прокладка тротуаров, обу­стройство «умных» светофоров, фонарей, пешеходных переходов, автобусных остановок.

#Спорт #туризм #отдых #Конаев #Капшагай #фитнес

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