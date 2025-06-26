Очередные правонарушители, повредившие чужое имущество, привлечены к ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

Так, 7 июня 40-летний мужчина, находясь в медицинском учреждении «Городской центр психического здоровья», умышленно разбил стеклопакет. Ещё один инцидент произошёл ночью 17 июня: пьяный мужчина умышленно разбил стеклопакет в заведении «Амазон».

26 июня 46-летний мужчина, находясь в магазине «Магнум», пнул межкомнатную дверь, повредив её. В рамках нарратива «Закон и порядок» столичная полиция совместно с прокуратурой ведёт активную работу по борьбе с вандализмом. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества карается штрафом до 60 МРП либо арестом сроком до 30 суток.

С начала 2025 года к административной ответственности привлечено уже 133 человека: 78 арестованы, 55 оштрафованы.

В Астане продолжается профилактическая акция «Стоп, вандал!».