Почему Алматы выбрали для передислокации Миссии ООН по содействию Афганистану
Екатерина Елисеева
Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК разъяснил, почему Алматы выбрали для временного передислокации Миссии по содействию Афганистану (UNAMA), передает корреспондент Kazpravda.kz.
Спикер отметил, что руководство ООН рассматривало разные варианты временного размещения части персонала этой миссии.
"Принятие решения в пользу Алматы было обусловлено различными факторами, в том числе тем, что наша южная столица является крупным региональным центром финансовой и деловой активности, имеет развитую инфраструктуру, а также удобное авиасообщение с другими странами мира. Немаловажное значение также имел высокий авторитет нашей страны в деле обеспечения региональной и глобальной безопасности", – отметил заместитель министра.
Он подчеркнул, что Алматы по праву можно назвать региональным центром многостороннего сотрудничества.
"На сегодняшний день в здании международных организаций в Алматы расположены представительства 18 агентств ООН, обладающих региональным и субрегиональным статусами. Кроме того, в городе представлены другие международные организации и дипломатический корпус. Открытие временного офиса УНАМО послужит хорошим подспорьем для дальнейшего укрепления статуса города качестве регионального хаба ООН", – заключил Акан Рахметуллин.