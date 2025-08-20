В современном мире, где успехи окружающих транслируются буквально на каждом шагу — в социальных сетях, профессиональных платформах, мессенджерах и даже в случайных разговорах, многие сталкиваются с ощущением, что их собственные достижения теряют ценность. Почему так происходит и как перестать обесценивать себя?

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Почему чужие достижения иногда вызывают не вдохновение, а внутреннее разочарование? И главное — как перестать обесценивать себя, корреспонденту Kazpravda.kz рассказала практикующий психолог Галия Жузбаева.

«Сравнение - это нормальное явление и довольно распространенное. Мы живем в эпоху социальных сетей, где ежедневно видим чужие «успешные успехи». Мозг автоматически сравнивает: «Если у него или у нее получилось больше, значит, мои старания недостаточны». Так запускается внутренняя программа самокритики», — рассказывает эксперт.

По ее словам, сравнение — естественный инструмент самооценки, но если он используется неправильно, то может привести к выгоранию и потере уверенности.

«Одна моя клиентка открыла свое небольшое кафе. Она шла к этой цели 5 лет. Она была очень счастлива и каждый день с радостью встречала гостей в своей маленькой и уютной кофейне. Это продолжалось до тех пор, пока она не увидела в соцсетях, что ее знакомая развила сеть из трех кофеен. Моя клиентка перестала радоваться своему успеху, считая его ничтожным по сравнению с успехом ее знакомой», — делится Галия.

Почему опасно постоянно сравнивать себя с кем-то?

«Когда мы обесцениваем свои достижения, это подрывает самооценку. Мы перестаем замечать, сколько усилий вложили, забываем, откуда начинали, и теряем мотивацию двигаться дальше», - рассказывает психолог.

«Сравнение — базовый психологический механизм, встроенный в наше мышление. Он помогает нам ориентироваться в обществе и понимать, где мы находимся относительно других. Однако в современном информационном пространстве это естественное поведение может иметь негативные последствия. Сравнение становится проблемой тогда, когда человек теряет опору на собственные ценности и начинает измерять успех исключительно внешними параметрами — доходом, статусом, популярностью», — объясняет специалист.

Особенно остро этот эффект проявляется в социальных сетях, где пользователи публикуют отредактированные и приукрашенные моменты своей жизни. В результате создается иллюзия, что «у всех все получается легко и быстро», а это усиливает тревожность и снижает самооценку.

Почему чужой успех обесценивает собственный?

Психологи называют это эффектом искаженного восприятия. Даже значимые для нас личные достижения — повышение на работе, запуск собственного проекта, решение долгосрочной задачи — могут восприниматься как «недостаточно важные», если на фоне чужих результатов они кажутся менее впечатляющими.

«Это состояние формируется не столько из-за реального дефицита успеха, сколько из-за внутреннего убеждения, что ваши успехи недостаточно хороши. Такое убеждение мешает объективно оценивать собственный путь и радует только на мгновение — до следующего сравнения», — добавляет специалист.

Что можно сделать?

Очищайте свое информационное поле. Если кто-то в соцсетях вызывает у вас только зависть, тревогу или раздражение — отписывайтесь. Подписывайтесь на тех, кто вдохновляет и говорит честно, без глянца. И вы не обязаны знать, кто что купил или куда поехал.

Ведите «дневник достижений». Записывайте все, что удалось — даже мелочи: сдали отчет, разобрали почту, не отложили важный звонок. Это помогает фиксировать позитивные шаги.

Определите свои личные цели. Что для вас — успех? Может быть, не карьера, а свобода. Не статус, а здоровье. Важно идти к своему, а не к чужому идеалу.

Не бойтесь говорить о чувствах. Чувство неуверенности или зависти — не стыдно. Говорите о них с друзьями, наставниками, психологом. Это нормализует эмоции и помогает разобраться в себе.

Сравнивайте себя — с собой в прошлом. Вспомните, где вы были год назад.

Завели привычку читать по 10 минут в день? Уже круто!

Работайте с психологом, если чувствуете, что сравнение мешает жить и развиваться.

Чужой успех — не ваша неудача. Он не отнимает вашего. Это не гонка. Помните, что ваш успех — это то, что делает вас сильнее, увереннее и счастливее. И он не нуждается в сравнении с другими.

«Когда человек опирается на собственные ориентиры, он перестает воспринимать чужой успех, как угрозу, и начинает видеть в нем вдохновение, а не повод для сомнений», — подытоживает психолог.

Зависть, тревога, неуверенность — нормальные эмоции. Проговаривая их с близкими или психологом, вы уменьшаете их власть над собой.

Вместо того чтобы мерить себя чужими мерками, важно формировать устойчивое чувство ценности внутри себя — на основе личного опыта, целей и приоритетов. Каждый человек уникален, и его путь — не подлежит сравнению. Кто-то приходит к успеху рано, кто-то позже. У кого-то больше ресурсов, у другого — другие обстоятельства. Уважение к своему пути — важнейший шаг к внутренней стабильности.