Почему отличаются суммы выплат ущерба за затопленные дома, разъяснил Шапкенов

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Средняя компенсация при признании дома непригодным для проживания составляет примерно 200–240 тыс. тенге за квадратный метр

Фото: t.me/oper_shtab_atyrau

Аким Атырауской области Серик Шапкенов посетил микрорайоны Достык, Жадырасын, Мешит-ауылы, где встретился с жителями, выслушал их предложения и разъяснил механизм выплат ущерба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной оперативный штаб по ЧС.

В микрорайоне Жадырасын жители подняли вопрос о получении компенсации в виде денег в случае, если дом признан аварийным.

«При признании дома аварийным, вы можете получить выплату только при условии его сноса. Это делается в целях безопасности жителей. Мы полностью покроем ваши расходы согласно рыночным ценам», – сказал Серик Шапкенов.

Отдельно глава региона разъяснил, почему отличаются суммы выплаты ущерба.

«Невозможно выдать одинаковую сумму всем пострадавшим. При оценке учитываются многие параметры, в частности, качество строительных материалов, вплоть до количества дверей в доме. Поэтому суммы за ремонт и выплаты за аварийный дом варьируются. Сейчас средняя компенсация при признании дома непригодным для проживания составляет около 200–240 тыс. тенге за квадратный метр», – пояснил Серик Шапкенов. 

По итогам объезда глава региона поручил акиму района усилить персональную разъяснительную работу при ознакомлении жителей с итогами оценки. 

На сегодня комиссией принято 2 940 заявлений, направлено на рассмотрение 2 727, проведена оценка 2 624 домов, техническое обследование 2 671 дома. Признаны аварийными 756 домов. Более 100 жителей ознакомились с итогами оценки и согласились на суммы компенсации.

Специалисты по оценке работают в круглосуточном режиме, отметили в оперштабе по ЧС.

#паводки #жилье #аким #компенсация #Шапкенов

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