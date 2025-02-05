Почему причиной крушения самолета AZAL ошибочно посчитали столкновение с птицами

Опубликованный Министерством транспорта предварительный отчет по расследованию происшествия пролил свет на обстоятельства крушения азербайджанского самолета в Актау

Фото из отчета

Из расшифровки бортового самописца следует, что пилот самолета, державший связь с наземным диспетчером, первым озвучил предполагаемую причину разгерметизации кабины, передает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно документу, в 04:12 ВС покинуло воздушное пространство Азербайджанской Республики и экипаж вышел на связь с ДП «Ростов-контроль». (В 04:37:18 фиксируется в FDR смещение времени на 4 минуты 32 секунды. Дальнейшее время приводится по времени UTC с учётом смещения времени).

05:13:30 - по данным, полученным с FDR, воздушное судно находилось в наборе высоты, пересекая высоту 3 500 футов над уровнем моря.

05:13:31 - по записям, полученных с CVR, фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота.

05:13:34 - давление в 3-й гидросистеме упало до 0 PSI.

05:13:56 - по записям, полученным с CVR, фиксируется повторный звуковой удар.

05:14:58 - по данным CVR, командир по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации: «Алло, что случилось?» Бортпроводник доложил: «Взорвалось 2 сидения, я … ммм я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю».

Фрагменты из выписки разных временных интервалов радиообмена свидетельствуют о том, что командир возушного судна (КВС) в 05:15:57 предположил причину удара:

- Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. Аа удар птиц и в кабине 2 кресла взорвались.

До этого, находясь на связи с Грозным, КВС запрашивал погоду в Минводах, Махачкале, Баку и Ростове. В течение получаса в 05:42:40 КВС принял решение садить самолет в Актау.

- А тогда Ростов, тогда идем на Актау. - 05:45:33 - Азал восемь десять два сорок три, и по возможности сообщите, какая помощь будет необходима по прибытию. - 05:45:49 - Пожарные, эвакуационные, э, врача, Азербайджан восемь десять два сорок три. - 06:03:06 - AHY 8243, Актау-Вышка, добрый день, опознаны, информацию приняли, управляете только рулями управления, код бедствия 7700, продолжайте снижение 1 800 футов, QNH 1025, и сообщите вам как будет удобнее зайти, визуально скорее всего, да?

06:27:58 - зафиксировано столкновение самолета с землей с креном вправо 35 градусов, тангажом «-5,8» градусов. В результате АП ВС полностью разрушено и частично сгорело.

Основной очаг пожара (правое крыло, носовая и центральная части фюзеляжа, центроплан и левое крыло)

Передняя часть правого двигателя

Повреждения левой стороны хвостовой части

«Республикой Казахстан обеспечена полная сохранность и охрана места крушения с привлечением правоохранительных органов. Комиссией, по завершению полевого этапа расследования, организована перевозка фрагментов ВС в специально отведённый и охраняемый ангар для проведения дальнейших работ. Продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций ВС. Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму», - говорится в отчете.

Отмечается, что представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов.