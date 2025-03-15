Почивать на лаврах нельзя

В мероприятии приняли участие представители руководства региона, правоохранительных органов, совета ветеранов, активная молодежь и члены общественного совета района. Открывая встречу, заместитель акима области Серик Салемов отметил важность внедре­ния в жизнь каждого казах­станца установки, направленной на укрепление законности и право­порядка, построение стабильного и справедливого общества.

– Если закон – совокупность официальных правил и норм, установленных в государстве, то порядок – позиция, обеспечивающая соблюдение этих установок, – сказал заместитель акима области. – В нашем обществе должны доминировать закон и порядок. Это главное требование, касающееся обеспечения безопасности всего общества и каждого человека. Только тогда мы сможем построить справедливый и безопасный Казахстан.

В то же время он напомнил, что перед законом все равны и незнание его норм не освобож­дает от ответственности. Также каждый гражданин должен знать свои права.

Сейчас актуальными становятся вопросы профилактики правонарушений среди детей и подростков, недопущения роста преступности среди несовершеннолетних. В своем Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства подчеркнул, что «за последние годы мы уже добились существенного прогресса в формировании безопасной среды. На наших улицах, в общественных местах нет разгула преступности и беззакония… Но почивать на лаврах нам никак нельзя».

Заместитель акима области полностью солидарен с Президентом в том, что останавливаться на достигнутом не нужно. Нам необходимо строить общество, основанное в первую очередь на законе и порядке, а также на знаниях и прагматизме. При этом залогом успеха государства выс­тупают культурность, единство и созидательность граждан.

Своими мнениями также поделились заместитель начальника областного департамента полиции полковник полиции Бауыржан Жанаев, представитель уполномоченного по правам человека по области Еркин Куанышев, прокурор Таласского района Жомарт Науатов и директор районного Молодежного ресурсного центра Нурсултан Манатбеков. Спикеры были единодушны во мнении, что соблюдение закона и порядка принесет благо государству, и каждый гражданин должен внести свой вклад в это общее дело.