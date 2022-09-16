Почти 100 тысяч долларов пыталась незаконно вывезти казахстанка в Турцию

Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркестанской области пресекли факт незаконного вывоза из Казахстана незадекларированной валюты, сообщает Kazpravda.kz.

"Почти 100 тысяч долларов США пыталась вывезти из страны гражданка Казахстана, направлявшаяся в Турцию. Иностранная валюта без таможенного декларирования была обнаружена в рюкзаке пассажирки", - проинформировали в АФМ.

Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 40 месячных расчетных показателей.

Изъятые деньги обращены в доход государства, добавили в пресс-службе.