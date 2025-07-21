Местные чиновники разработали схему по обналичиванию и присвоению бюджетных денег

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Успенский районный суд рассмотрел уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Сильные регионы – драйвер развития страны», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Досудебное расследование по факту мошенничества начато прокуратурой района по результатам проверки, проведенной в деятельности КГУ «Центр трудовой мобильности по Павлодарской области».

В ходе судебного следствия установлено, что специалисты филиала «Карьерный центр Успенского района» вводили в заблуждение участников программы добровольного переселения.

Так, переселенцам предусмотрена выплата в размере половины стоимости приобретаемого жилья, при этом максимальный порог выплаты составлял 4 000 000 тенге.

«Осужденные давали заведомо недостоверные указания найти дом по заниженной цене, а в договоре купли-продажи указать завышенную стоимость — 8 000 000 тенге. Разницу между фактической и договорной ценой переселенцы, по указанию обвиняемых, передавали последним якобы «в рамках условий программы», — сказано в информации.

Таким образом, путём мошеннических действий была искусственно создана схема по обналичиванию и присвоению бюджетных средств. Общая сумма ущерба, причинённого государству, составила 144 000 000 тенге.

Учитывая тяжесть совершенных действий и их последствия, государственное обвинение ориентировало суд на назначение наказания в виде лишения свободы.

«Суд признал двух подсудимых виновными, одному из подсудимых назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, второй осужден к трем годам ограничения свободы», — сообщили в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор в законную силу не вступил.