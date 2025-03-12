Почти 20 млн тенге конфисковали у акмолинца за незаконную добычу криптовалюты

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Четыре года он добывал криптовалюту в обход закона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В период с 2021 по 2024 годы в Щучинске правонарушитель осуществлял предпринимательскую деятельность по цифровому майнингу по добыче криптовалюты без постановки на регистрационный учет, без соответствующей лицензии в качестве ИП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Судом первой инстанции правонарушитель признан виновным с наложением взыскания в виде штрафа с конфискацией предметов совершения административного правонарушения. Однако суд не применил конфискацию дохода, полученного вследствие административного правонарушения.

Апелляционной инстанцией ходатайство прокурора Бурабайского района удовлетворено, с правонарушителя дополнительно конфисковано в доход государства свыше 19 млн тенге.

#суд #майнинг #криптовалюта #конфискация

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