Почти 22 тонны кокаина обнаружили на свиноферме в Эквадоре

В мире
108

Армия Эквадора изъяла на свиноферме в Эстеро-Лагарто 22 тонны кокаина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Около 22 тонн кокаина стоимостью более миллиарда долларов США обнаружили военнослужащие эквадорской армии по наводке военной разведки на ферме в провинции Лос-Риос, говорится в заявлении вооруженных сил.

"По результатам военной операции в Эстеро-Лагарто на данный момент зафиксировано следующее: почти 22 тонны гидрохлорида кокаина, упакованных в 733 мешка. Предполагается, что этот материал мог быть доставлен на рынки Азии, Европы, Северной и Центральной Америки с использованием маломощных легких самолетов", - говорится в сообщении армии Эквадора в соцсети Х.

Силовая операция стала результатом полугодовой работы военной разведки и, по подсчетам армии, нанесла урон наркоторговцам более чем на миллиард долларов США. Конфискованная партия является крупнейшей в истории страны.

Телеканал UHN в своем репортаже сообщил, что в армейской операции принимали участие около 150 бойцов. В подвалах свинокомплекса в кантоне Винсес были обнаружены три замаскированных помещения, к которым вел подземный тоннель. На мешках с кокаином были замечены обозначения "Катар", "Иберия", "Европа", а также аббревиатуры KLM и BA, рассказал журналистам один из военнослужащих, принимавших участие в операции.

В 2022 году эквадорские силовики конфисковали рекордные 210 тонн наркотических веществ, большей частью - кокаин, который направлялся в морские порты Европы. Две трети этих грузов пытались провезти в партиях бананов.

#наркотики #кокаин #Эквадор

Популярное

Все
Будем честны друг с другом
И подъехал к мечети экскаватор...
Иртыш вышел из берегов
Авоська от кутюр
Вернуть нельзя оставить
Ставил деньги – проиграл жизнь
Научиться жить без долгов
Электрошок из банка
На грани остановки
С 1 января в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте
Коммунальные услуги для жителей Караганды подорожали в среднем на 16%
Детские дома останутся в прошлом
А на даче жизнь течет иначе
Две котельные в Арысе переводят с каменного топлива на природный газ
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
Эта ласточка – всегда первая!
Книги в «цифре»
Высоко летят, далеко глядят
Сильное землетрясение ощутили жители Алматы
Звук души народной
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Под прикрытием народа
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Перспективы глобальны, как и проблемы
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Алатау станет мегаполисом
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Сын своей земли
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме

Читайте также

Более 40 человек оказались под оползнем на юго-западе Китая
Главный конкурент Трампа покинул президентскую гонку
Фото ночной Астаны из космоса опубликовал Роскосмос
Найден упавший в Афганистане российский самолет, есть выжив…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]