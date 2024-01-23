Почти 22 тонны кокаина обнаружили на свиноферме в Эквадоре

Армия Эквадора изъяла на свиноферме в Эстеро-Лагарто 22 тонны кокаина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Около 22 тонн кокаина стоимостью более миллиарда долларов США обнаружили военнослужащие эквадорской армии по наводке военной разведки на ферме в провинции Лос-Риос, говорится в заявлении вооруженных сил.

"По результатам военной операции в Эстеро-Лагарто на данный момент зафиксировано следующее: почти 22 тонны гидрохлорида кокаина, упакованных в 733 мешка. Предполагается, что этот материал мог быть доставлен на рынки Азии, Европы, Северной и Центральной Америки с использованием маломощных легких самолетов", - говорится в сообщении армии Эквадора в соцсети Х.

Силовая операция стала результатом полугодовой работы военной разведки и, по подсчетам армии, нанесла урон наркоторговцам более чем на миллиард долларов США. Конфискованная партия является крупнейшей в истории страны.

Телеканал UHN в своем репортаже сообщил, что в армейской операции принимали участие около 150 бойцов. В подвалах свинокомплекса в кантоне Винсес были обнаружены три замаскированных помещения, к которым вел подземный тоннель. На мешках с кокаином были замечены обозначения "Катар", "Иберия", "Европа", а также аббревиатуры KLM и BA, рассказал журналистам один из военнослужащих, принимавших участие в операции.

В 2022 году эквадорские силовики конфисковали рекордные 210 тонн наркотических веществ, большей частью - кокаин, который направлялся в морские порты Европы. Две трети этих грузов пытались провезти в партиях бананов.