Свыше 25 тысяч человек стали жертвами израильских ударов в секторе Газа
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Число жителей сектора Газа, погибших из-за ударов Израиля, достигло 25 490, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Число жителей сектора Газа, погибших из-за израильских ударов, возросло до 25 490, число раненых достигло 63 354, сообщил медиа-офис администрации анклава.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 25 490 человек, 63 354 получили ранения", - сообщается в Telegram-канале правительственного медиа-офиса сектора Газа.