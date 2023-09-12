Почти 2900 человек стали жертвами землетрясения в Марокко

Жертвами землетрясения в Марокко стали 2862 человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.
Согласно последним данным, еще 2562 человека получили травмы, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление гостелевидения. Спасательные бригады из разных стран и экстренные службы продолжают поиски погибших и раненых под завалами.
Информации о числе пропавших без вести пока нет.
Ранее сообщалось о 2681 погибшем: 1591 смертей было зафиксировано в провинции Эль-Хауз, еще 809 человек погибли в провинции Тарудант.
Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что от стихийного бедствия так или иначе пострадало более 300 тыс. человек.
Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко вечером 8 сентября. Эпицентр подземных толчков находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 км. Бедствие вызвало обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире. В том числе пострадали объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.