Почти 2900 человек стали жертвами землетрясения в Марокко

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Жертвами землетрясения в Марокко стали 2862 человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото: kazpravda.kz

Согласно последним данным, еще 2562 человека получили травмы, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление гостелевидения. Спасательные бригады из разных стран и экстренные службы продолжают поиски погибших и раненых под завалами.

Информации о числе пропавших без вести пока нет.

Ранее сообщалось о 2681 погибшем: 1591 смертей было зафиксировано в провинции Эль-Хауз, еще 809 человек погибли в провинции Тарудант.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что от стихийного бедствия так или иначе пострадало более 300 тыс. человек.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко вечером 8 сентября. Эпицентр подземных толчков находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 км. Бедствие вызвало обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире. В том числе пострадали объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. 

#землетрясение #смерть #жертвы #Марокко

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