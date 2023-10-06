Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане

Около 30 тайников с наркотиками обнаружили полицейские в частном доме в Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области Жетысу.

Фото: пресс-служба ДП области Жетысу

Полицейские задержали 50-летнего талдыкорганца, в частном доме которого нашли около 30 закопанных в земле тайников с марихуаной.

«Общий вес изъятых наркотических средств составил 3 килограмма 568 граммов. Схроны с марихуаной были в различных частях территории дома: во дворе, огороде, у внешнего забора и так далее. Выяснилось, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере», – сообщили в управлении по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу.

Расследование по факту проводится по части 4 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

Задержанного мужчину с учетом его состояния поместили в меддиспансер.