Почти 3000 человек стали жертвами землетрясений в Марокко

Число погибших в результате землетрясения на территории Марокко увеличилось до 2946 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: REUTERS/Emilie Madi

Согласно последним данным, в провинции Эль-Хауз погибло 1684 человека, в Таруданте — 980, сообщает агентство Maghreb Arabe Presse (MAP) со ссылкой на министерство внутренних дел. Информация по другим регионам осталась без изменений. Число раненых достигло 5674.

Накануне сообщалось, что король Марокко Мухаммед VI стал донором крови для пострадавших от землетрясения.

11 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что стихийное бедствие так или иначе затронуло более 300 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло вечером 8 сентября. Эпицентр подземных толчков находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 км. Бедствие вызвало обрушение жилых зданий и различных построек. В том числе пострадали объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.