Почти 3000 человек стали жертвами землетрясений в Марокко

В мире
131

Число погибших в результате землетрясения на территории Марокко увеличилось до 2946 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото: REUTERS/Emilie Madi

Согласно последним данным, в провинции Эль-Хауз погибло 1684 человека, в Таруданте — 980, сообщает агентство Maghreb Arabe Presse (MAP) со ссылкой на министерство внутренних дел. Информация по другим регионам осталась без изменений. Число раненых достигло 5674.

Накануне сообщалось, что король Марокко Мухаммед VI стал донором крови для пострадавших от землетрясения.

11 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что стихийное бедствие так или иначе затронуло более 300 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло вечером 8 сентября. Эпицентр подземных толчков находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, очаг залегал на глубине 10 км. Бедствие вызвало обрушение жилых зданий и различных построек. В том числе пострадали объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.

#землетрясение #жертвы #Марокко #разрушения

Популярное

Все
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Всадницы возвращаются домой
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Найти свою игру
Проблема достигла дна
«Городские» фермеры
Владельцам теплиц частично возместят расходы на топливо
Трансформация и адаптация СВМДА
С начала года мошенники «нагрели» восточноказахстанцев на 770 миллионов тенге
Нужно потрудиться, чтоб воды напиться
Парламент ратифицировал Соглашение об обеспечении войск ОДКБ
"Помогаек", промышлявших в автоЦОНах, осудили в Таразе
Когда волк не помощник
Как нам "возвысить Степь..."
3-летний ребенок погиб после падения в септик во дворе детсада в Алматинской области
Экс-чиновнику из акимата ВКО вынесли приговор по тяжкому преступлению 7-летней давности
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Муфтий Узбекистана раскритиковал излишества в религии
Запасы на зиму
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Взгляд, жест, пируэт
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Почти 7000 человек погибло при наводнениях в Ливии
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Чемпионат Азии по настольному теннису впервые пройдет в Каз…
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]