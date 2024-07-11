Почти 400 тыс. автомобилей отзывает BMW

Транспорт, В мире
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Машины отзывают из-за угрозы взрыва подушек безопасности

Фото: getty images

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает более 390 тыс. автомобилей в США из-за неисправных надувных подушек безопасности. Об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru

«Регулятор автомобильной безопасности США заявил, что взрыв газогенератора может привести к попаданию острых металлических фрагментов в водителя или других пассажиров автомобиля, что потенциально может привести к травмам, несовместимым с жизнью», — говорится в сообщении.

Неисправные подушки безопасности фирмы Takata были выявлены на 100 млн автомобилей. Проблема заключается в газогенераторе, корпус которого со временем покрывается трещинами. Из-за этого при аварии подушка может выбросить в салон автомобиля множество металлических осколков. Масштабная отзывная кампания привела японскую фирму Takata к банкротству.

С 2009 года в мире было выявлено более 30 смертельных случаев, вызванных дефектными подушками японской фирмы Takata.

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