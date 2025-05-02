Более половины предприятий включены в план мероприятий на 2025-2026 годы

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики. Рассмотрен ход реализации Указа Президента «О мерах по либерализации экономики», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о проводимой работе по снижению доли государства в экономике, увеличению вклада среднего бизнеса в ВВП. Участие государства в экономике планируется ограничить только социально значимыми и стратегическими секторами.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил о принимаемых мерах по устранению барьеров, сдерживающих развитие конкуренции.

По итогам заседания утвержден пул из 475 хозяйствующих субъектов с государственным участием, подлежащих приватизации, объединению или ликвидации. Работа будет выстроена поэтапно, до 2030 года, при этом более половины предприятий включены в план мероприятий на 2025-2026 годы.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация указа должна быть осуществлена в установленные сроки. Работа находится на контроле.