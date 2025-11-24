Почти 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду ELL QUATY

Закон и Порядок
83
Дана Аменова
специальный корреспондент

Для привлечения новых вкладчиков руководство лжекооператива запускало различные маркетинговые акции

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента АФМ по области Абай пресекли деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива, сообщает Kazpravda.kz

Как выяснили в АФМ, организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!».

После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK кооператив был переименован в ELL QUATY. Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция».

«С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались. В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается», − проинформировали в АФМ.

Там же добавили, что иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

#АФМ #финпирамида #вкладчики #ELL QUATY

