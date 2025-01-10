Почти 70 человек эвакуированы из горящего торгового дома в Петропавловске

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сегодня утром в Петропавловске загорелся торговый дом, расположенный в многоквартирном доме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

По информации замначальника ДЧС СКО Нурлана Нукишева, сегодня в 04.50 поступило сообщение о возгорании торгового дома «Рахат».

«По повышенному рангу вызова были направлены силы и средства ДЧС СКО. В ходе тушения из здания эвакуировано 68 человек, из них 20 детей», – проинформировал замначальника ДЧС СКО Нурлан Нукишев.

По данным МЧС, в 08:16 пожар был локализован. Пяти жильцам, из которых двое - дети, была оказана экстренная психологическая помощь.

Как отмечают спасатели, тушение пожара осложняется сильным задымлением, большой пожарной нагрузкой, обусловленной многочисленными горючими материалами.

Силами МЧС проводится работа по полной ликвидации горения, а также разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания.

Всего задействовано около 70 человек личного состава и 18 единиц техники ДЧС.

Жертв и пострадавших нет, отметили в МЧС.