Почти 70 человек эвакуированы из горящего торгового дома в Петропавловске

Пожары
99
Гульмира Кунапия
корреспондент

Тушение пожара осложняется большим количеством различных горючих материалов

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сегодня утром в Петропавловске загорелся торговый дом, расположенный в многоквартирном доме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

По информации замначальника ДЧС СКО Нурлана Нукишева, сегодня в 04.50 поступило сообщение о возгорании торгового дома «Рахат».

«По повышенному рангу вызова были направлены силы и средства ДЧС СКО. В ходе тушения из здания эвакуировано 68 человек, из них 20 детей», – проинформировал замначальника ДЧС СКО Нурлан Нукишев.

По данным МЧС, в 08:16 пожар был локализован. Пяти жильцам, из которых двое - дети, была оказана экстренная психологическая помощь.

Как отмечают спасатели, тушение пожара осложняется сильным задымлением, большой пожарной нагрузкой, обусловленной многочисленными горючими материалами.

Силами МЧС проводится работа по полной ликвидации горения, а также разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания.

Всего задействовано около 70 человек личного состава и 18 единиц техники ДЧС.

Жертв и пострадавших нет, отметили в МЧС.

#пожар #эвакуация #жильцы #торговый дом

Популярное

Все
На языке текста и рисунка
Двенадцать лучших картин
Белые халаты – вечные солдаты
Три кита казахской нравственности
На страже закона и порядка
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Республиканский референдум как форма проявления народовластия
Не нужен им берег турецкий
День ратификаций
Школы, больницы, ТЭЦ
Сезон измученных людей
Огненный «закройщик» по металлу
«Мы победим! И правым наше дело великая Отчизна назовет...»
Прерванный полет
Поручения и исполнение
Яркая звезда на небосклоне музыкальной науки
Искусственный интеллект в роли инвестиции
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Важный элемент политической культуры
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Около 100 машин попали в массовое ДТП на трассе под Астаной
Престижное признание получил Казахстан от CNN Travel
Трассу Астана-Щучинск открыли в связи с улучшением погоды
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Лесные пожары продолжают бушевать в Калифорнии
Двое малолетних детей погибли при пожаре в Карагандинской о…
Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе может превысить $50 млрд –…
Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]