Почти 700 млн тенге уплатили таксисты в бюджет РК

Речь идет о тех, кто участвует в пилотном проекте по платформенной занятости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане используются различные мобильные приложения, через которые предоставляют различные услуги. Через такие приложения физлица могут работать по удобному графику и предоставлять такие услуги по своему желанию. Это удобно, но недостатком является отсутствие социальных гарантий, то есть они не смогут получить соцвыплаты из Госфонда социального страхования и накопительные пенсии из ЕНПФ.

В этой связи, в РК разработан новый инструмент трудоустройства - «платформенная занятость», чтобы уравнять в социальных правах всех работников, независимо от их форм занятости.

В Социальный кодекс введены такие понятия, как оператор, исполнитель, заказчик.

Кроме того, в сентябре 2023 года запущен пилотный проект по платформенной занятости, в рамках которого самозанятые на интернет-платформах уплачивают всего 1% налога.

Участники пилота применяют СНР с использованием специального мобильного приложения, в котором автоматизирован весь процесс исполнения налоговых обязательств. При этом у участников отсутствует необходимость в представлении налоговой отчетности.