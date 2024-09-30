Почти 700 млн тенге уплатили таксисты в бюджет РК

Налоги
129

Речь идет о тех, кто участвует в пилотном проекте по платформенной занятости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане используются различные мобильные приложения, через которые предоставляют различные услуги. Через такие приложения физлица могут работать по удобному графику и предоставлять такие услуги по своему желанию. Это удобно, но недостатком является отсутствие социальных гарантий, то есть они не смогут получить соцвыплаты из Госфонда социального страхования и накопительные пенсии из ЕНПФ.

В этой связи, в РК разработан новый инструмент трудоустройства - «платформенная занятость», чтобы уравнять в социальных правах всех работников, независимо от их форм занятости. 

В Социальный кодекс введены такие понятия, как оператор, исполнитель, заказчик.

Кроме того, в сентябре 2023 года запущен пилотный проект по платформенной занятости, в рамках которого самозанятые на интернет-платформах уплачивают всего 1% налога.

Участники пилота применяют СНР с использованием специального мобильного приложения, в котором автоматизирован весь процесс исполнения налоговых обязательств. При этом у участников отсутствует необходимость в представлении налоговой отчетности.

«За период проведения пилота около 21 тыс. (из них 7 113 в сентябре 2024 года) водителей такси зарегистрировались в качестве ИП и оплатили в бюджет 695 млн тенге», - говорится в сообщении.

#занятость #такси #соцвыплаты

Популярное

Все
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова
Новый премьер Японии решил распустить парламент
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Потерявшихся в горах граждан Латвии нашли полицейские в области Жетысу
Казахстанские школьники стали трехкратными чемпионами мира по робототехнике
«Жүз жаса!»: сколько казахстанцев прожили свыше 100 лет
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Крупнейший мультилокационный хакатон пройдет в Казахстане
Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны Казахстана
Число жертв урагана «Хелен» в США превысило 100 человек
В Таиланде раздают деньги населению
Пять золотых медалей завоевал Казахстан на кубке Азии по стендовой стрельбе
Неустойчивая погода ожидается с 1 по 3 октября в Казахстане
Мощные ливни обрушились на Непал
Использование рыболовных сетей из мононити намерены разрешить в Казахстане
Подозреваемый в хранении наркотиков сбежал из Казахстана во время следствия
Объем долга местных исполнительных органов вырос в 2,5 раза – ВАП
Премьера балета «Сакральные танцы» пройдет в Астане
Премьеру оперы «Неистовый Орландо» впервые представят в Казахстане
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
YDA Group построила 20 домов для пострадавших от наводнения
Тело бывшего бойца ММА нашли среди мусорных контейнеров в Актау
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Скляр встретился с представителями China Datang Corporation
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Как распознать мошенников при трудоустройстве за границу, рассказали в ООН
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
На благо страны
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Астанинское дежавю
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Русская девушка с казахским менталитетом
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Доходы налоговых консультантов побили рекорд
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности

Читайте также

Казахстанцам напомнили об истечении срока уплаты налогов и …
В КГД напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Крайний срок подачи налоговых деклараций перенесли в Казахс…
Камала Харрис предложила повысить налог для бизнесменов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]