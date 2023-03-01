Почти 800 избыточных требований к бизнесу сократят в нефтегазовой отрасли Казахстана

Правительство, Экономика, Энергетика
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Актуальные вопросы и планы по развитию нефтегазовой отрасли обсуждены на заседании Совета отечественных предпринимателей под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Открывая заседание, глава Правительства подчеркнул, что нефтегазовая промышленность остается одной из основных отраслей экономики республики. С момента обретения независимости объем добычи нефти и газового конденсата в стране вырос более чем в 3 с половиной раза: с 25 млн до 90 млн тонн в год. По данным ОПЕК, Казахстан сегодня входит в топ-10 экспортеров нефти.

«В целом наша нефтегазовая отрасль активно развивается и следует мировым трендам. Для этого принимаются необходимые меры, начиная от повышения эффективности добычи до расширения перерабатывающих производств», – сказал он.

Выступая с докладом, министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что для привлечения дополнительных инвестиций в геологоразведку был внедрен улучшенный модельный контракт, предусматривающий пакет регуляторных и фискальных преференций для сложных проектов по разведке и добыче углеводородов, в том числе газа. В 2023 году уже подписан первый такой контракт с объемом инвестиций в $6 млрд. Прорабатывается подписание еще одного с ожидаемыми инвестициями на уровне порядка 2 млрд долларов.

Кроме того, приняты меры по упрощению проведения электронных аукционов в отрасли. В текущем году работа по облегчению процедур в сфере недропользования для быстрого ввода месторождений в эксплуатацию будет продолжена.

В рамках переориентации нефтегазового сектора от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью активно развивается нефтегазохимическая промышленность. В частности, в конце прошлого года запущен один из крупнейших по мировым меркам нефтехимический завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн, который позволяет полностью покрыть внутреннюю потребность республики. Дополнительно реализуются еще четыре крупных проекта по производству полиэтилена, бутадиена и его производных, полиэтилентерефталата на сумму инвестиций $12 млрд.

В дальнейшем Минэнерго планирует принимать меры по импортозамещению и взаимоувязке потребностей различных отраслей национальной экономики с возможностями нефтегазохимической промышленности, внедрению стандартов на новую продукцию и совершенствованию нормативной базы. 

Премьер-министр указал, что все эти шаги нужно предпринимать уже сейчас на уровне подзаконных актов, не дожидаясь разработки отдельного закона. 

В ходе заседания участники обсудили вопросы налогообложения, развития геологии, соблюдения экологических требований, экспорта нефти, повышения прозрачности отрасли в целом и ряд других. По каждой теме руководители Минэнерго, Минэкологии, Мининдустрии и других ведомств озвучили детальные комментарии и пояснения. 

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр отметил, что динамичное развитие нефтегазовой отрасли является важным процессом для всей экономики. В этой связи он обозначил необходимость ускорить применение улучшенного модельного контракта для привлечения дополнительных инвестиций и продолжить работу по снижению административного давления на бизнес.

«В ближайшее время по нефтегазовой отрасли планируется сократить порядка 800 различных избыточных требований. Эти меры принимаются в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом и Национальной палатой «Атамекен». Правительство готово и далее работать в таком конструктивном ключе», – подчеркнул премьер-министр.

В заключение Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики учесть озвученные на заседании предложения и найти пути решения поднятых проблем с соблюдением баланса между интересами государства и частных инвесторов.

В заседании совета приняли участие руководители центральных госорганов, президиума и ключевых комитетов НПП «Атамекен», представители крупных отраслевых союзов, ассоциаций и частных компаний, уполномоченный по защите прав предпринимателей РК и другие.

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